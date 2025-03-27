برنامج رامز إيلون مصر وهدى الإتربي ضحية الحلقة 27

تترقب الجماهير المصرية والعربية حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث يستضيف رامز جلال الفنانة هدى الإتربي في واحدة من أقوى حلقات الموسم. وتعد هذه الحلقة رقم 27 من البرنامج، وتشهد العديد من المفاجآت والأسرار المثيرة حول حياتها الشخصية والمهنية، ويرصد الموجز تفاصيل .

لماذا ينتظر الجمهور حلقة هدى الإتربي؟

اكتسبت هدى الإتربي شهرة واسعة بعد نجاحها في مسلسل "العتاولة" بجزأيه الأول والثاني، حيث أطلق عليها الجمهور لقب "قنبلة الجيل". وعقب ظهورها في البرومو التشويقي لبرنامج "رامز إيلون مصر"، زاد الحماس لمشاهدة رد فعلها على المقلب، خاصةً بعد تعليق رامز جلال: "هدى الإتربي ضيفة اليوم في مواجهة مقلب رامز إيلون مصر… هل تتحمل الصدمة؟"

تفاصيل المقلب.. فخ محكم للإيقاع بهدى الإتربي

يبدأ المقلب باستضافة هدى الإتربي في برنامج وهمي لاكتشاف المواهب يُدعى "Golden Talent"، حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم إلى جانب كل من رامز جلال، الفنانة نوال الزغبي، والكابتن محمد نور. وخلال الحلقة، تُبدي إعجابها بالمواهب المشاركة حتى يظهر مخترع يُدعى "الزنجباري"، والذي يقدم إنسانًا آليًا يتحول إلى مصدر رعب، ليكتشف الضيف في النهاية أنه وقع ضحية لمقلب رامز جلال.

موعد عرض حلقة هدى الإتربي في رامز إيلون مصر

تُعرض الحلقة اليوم الخميس عقب أذان المغرب مباشرةً في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر شاشة MBC مصر. كما سيتم إعادة الحلقة في الساعة 2:00 صباح يوم الثلاثاء لمن لم يتمكنوا من مشاهدتها وقت الإفطار.

قائمة ضحايا رامز إيلون مصر حتى الآن

لم تكن هدى الإتربي أولى ضحايا البرنامج، فقد سبقها عدد من نجوم الفن والرياضة، مثل:

من الفنانات: زينة، بسمة بوسيل، فيفي عبده، إلهام شاهين، رحمة أحمد، نور إيهاب، ستيفاني عطالله، والراقصة بدرة.

من الفنانين: أحمد العوضي، حسام حبيب، مصطفى غريب، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

من لاعبي كرة القدم: حسام عبدالمجيد، دونجا، محمد كنو، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، ووسام أبو علي.



ومع اقتراب نهاية الموسم، لا يزال الجمهور ينتظر المزيد من الحلقات النارية والمفاجآت الجديدة التي يخبئها رامز جلال لنجوم الفن والرياضة.

هل تتمكن هدى الإتربي من تجاوز صدمة المقلب؟

تبقى المفاجآت وردود الفعل غير المتوقعة جزءًا أساسيًا من إثارة البرنامج، فهل ستتمكن هدى الإتربي من الاحتفاظ بهدوئها أم سنشهد واحدة من أكثر الحلقات جنونًا في البرنامج؟ هذا ما سنعرفه في حلقة الليلة.

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