منع راغب علامة من الغناء في مصر.. ونقابة الموسيقيين تستدعيه للتحقيق بسبب حفل الساحل

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الفني، قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، منع المطرب اللبناني راغب علامة من إحياء أي حفلات غنائية داخل مصر لحين مثوله للتحقيق أمام النقابة. وجاء القرار على خلفية إحياء راغب علامة حفلاً مؤخرًا في الساحل الشمالي دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من النقابة، وهو ما اعتبرته الأخيرة مخالفة صريحة للوائح والقوانين المنظمة للعمل الموسيقي في مصر.

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النقابة توضح أسباب القرار

بحسب البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، فإن راغب علامة لم يتواصل مع النقابة قبل إقامة الحفل ولم يُقدم المستندات الخاصة بالحصول على ترخيص رسمي بالغناء، ما دفع النقابة إلى التحرك بشكل قانوني لمنع تكرار هذه الواقعة ،وشدد البيان على أن النقابة لن تتهاون مع أي فنان يتجاوز الإجراءات المتبعة، سواء كان مصريًا أو عربيًا أو أجنبيًا، حرصًا على حماية المهنة واحترام القانون.

وأكد مصطفى كامل أن النقابة أرسلت بالفعل استدعاءً رسميًا للفنان راغب علامة للحضور خلال أيام للتحقيق معه بشأن الواقعة، وإذا لم يستجب، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تشمل شطبه من قائمة الفنانين المصرح لهم بالغناء في مصر.

ردود فعل متباينة

وقد أثار القرار موجة من التفاعل بين جمهور راغب علامة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لقرار النقابة باعتباره تطبيقًا صارمًا للقانون، وبين منتقد يرى أن الفنان اللبناني يتمتع بمكانة كبيرة في قلوب المصريين وكان الأجدر تسوية الأمر وديًا ،وفي المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من راغب علامة أو مكتبه الإعلامي للتعليق على القرار أو لتوضيح ما إذا كان قد تقدم بالفعل بطلب الترخيص للحفل.

توجهات مستقبلية

تُعد هذه الواقعة هي الثانية خلال فترة قصيرة التي تصدر فيها نقابة الموسيقيين قرارات صارمة تجاه فنانين غير ملتزمين بإجراءات التصاريح، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو فرض الانضباط الكامل داخل المجال الفني في مصر ،ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة، خاصة إذا ما استجاب راغب علامة للاستدعاء، أو تم التوصل إلى تسوية مرضية بين الطرفين.

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