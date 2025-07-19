فرقة رضا تمثل مصر في اليابان.. وتامر عبد المنعم يترأس بعثة وزارة الثقافة في احتفالات العيد القومي

تتجه مساء اليوم بعثة فنية رسمية من وزارة الثقافة المصرية إلى مدينة أوساكا اليابانية، للمشاركة في احتفالات العيد القومي المصري ضمن فعاليات "إكسبو 2025" ،وتشارك مصر بفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، التي ستقدم ثلاث حفلات فنية تعكس التراث المصري الأصيل.

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تامر عبد المنعم يترأس بعثة الثقافة

بقرار من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، يترأس الفنان تامر عبد المنعم، وكيل الوزارة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، البعثة الرسمية، ويرافقه وفد فني من أعضاء فرقة رضا ومديرتها الدكتورة إيناس عبد العزيز، في إطار الحرص على تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الدولية.

عرض التراث المصري أمام العالم

وفي تصريحات من مطار القاهرة قبيل المغادرة، أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن فخره بقيادة الوفد المشارك، مشيرًا إلى أن مصر ستُعرّف العالم على جزء من حضارتها وثقافتها من خلال الفنون الشعبية، مؤكدًا أن التراث المصري لا يزال حاضرًا بقوة في كل قارات العالم.

وسيحضر فعاليات العيد القومي المصري كل من السفير المصري في اليابان محمد أبو بكر، والمستشار التجاري والصناعي السيدة أمل قرناقوط، إلى جانب أعضاء السفارة والجالية المصرية المقيمة في طوكيو وأوساكا.

التنسيق مع العلاقات الثقافية الخارجية

وأشار عبد المنعم إلى التنسيق الكامل مع الدكتورة رانيا عبد اللطيف، وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية، لضمان تمثيل مصر في اليابان بالصورة اللائقة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الثقافة.

نجاح باهر لحفل هاني شاكر في القاهرة

وفي سياق آخر، نظّم البيت الفني للفنون الشعبية أولى حفلات موسمه الصيفي بالقاهرة على مسرح البالون، حيث أحيا الفنان الكبير هاني شاكر حفلاً ناجحًا رفع لافتة "كامل العدد"، وشهد حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا، وأعرب عبد المنعم عن فخره بتنظيم حفل لفنان بحجم وقيمة أمير الغناء العربي.

الثقافة المصرية سفير دائم في المحافل الدولية

ويُعد تمثيل مصر في المحافل الدولية عبر الفنون الشعبية أحد أدوات القوى الناعمة التي تعتمد عليها الدولة في تعزيز مكانتها الثقافية عالميًا، لا سيما أن فنون التراث تمثل جسرًا للتواصل مع الشعوب المختلفة، وتؤكد مشاركة فرقة رضا في إكسبو 2025 أن الهوية المصرية حاضرة بقوة على الساحة العالمية، ليس فقط عبر السياسة والاقتصاد، بل من خلال الإبداع والفن الذي يعكس حضارة تمتد لآلاف السنين.

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