ميدو عادل وأبطال مسرحية «حب من طرف حامد» يواصلون البروفات..والافتتاح في أغسطس

ميدو عادل وخالد محروس في شخصيات مختلفة على خشبة السامر

يواصل أبطال مسرحية "حب من طرف حامد" البروفات الخاصة بالعرض والذي من المقرر إفتتاحه خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، ويرصد الموجز التفاصيل.

برعاية وزير الثقافة وتنفيذ قصور الثقافة

يقام العرض المسرحي «حب من طرف حامد» تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

شهر من البروفات لقضايا اجتماعية في قالب كوميدي

وبدأت بروفات مسرحية «حب من طرف حامد» منذ ما يقرب من شهر، ويتناول العرض المسرحي مجموعة من القضايا الإجتماعية ويقدمها على شكل كوميدي.

تأليف وإخراج وإنتاج.. وأبطال العرض

مسرحية «حب من طرف حامد» تأليف محمد جمال، وبطولة ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، أدهم صفوت، ومجموعة كبيرة من أبطال فرقة السامر المسرحية.

فريق العمل الفني

ديكورات: مهندس محمد جابر.

إخراج: سهى العزبي.

إنتاج: الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

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