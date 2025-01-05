تفاصيل محاكمة ميدو عادل ولقاء سويدان والتهم الموجهة إليهما

أقيمت أمس محاكمة الفنان ميدو عادل والفنانة لقاء سويدان بعدما نشب خلاف بينهما العام الماضي أثناء عرض مسرحية سيد درويش، تنقلها لكم الموجز.

التهم الموجهة لميدو عادل

وبدأت المحاكمة بالتهم الموجهة للفنان ميدو عادل والذي منها: إتلاف وتمزيق إعلانات لعروض البيت الفني للمسرح كي يتم عرض صورته بدلا منهم، ومن هذه الإعلانات بانرات عدة مسرحيات ومنهم: "زقاق المدق، اشهد يا زمان، شفيقة المصرية" وقام بتمزيق هذه الإعلانات رفقة زميلته رشا سامي".

ميدو عادل

الإساءة للبيت الفني للمسرح

كما تم توجيه تهمة الإساءة للبيت الفني للمسرح وللفنون الشعبية والاستعراضية ونشر فيديو يتهم إدارة المسرح أنها غير متواجدة، ولا تعلم ماهية عملها إلى جانب أنه تسبب بإهدار المال العام، بسبب حجزه بشكل يومي لبنوارا كاملا لأهله وأصدقائه دون دفع ثمن هذه التذاكر.

مخالفة قرار مجلس الوزراء

كما أن الفنان ميدو عادل متهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء السابق بالعرض في أوقات معينة نظرا لضرورة تخفيف الأحمال فكان يتعمد تأخير العرض بشكل دائم، بالإضافة إلى إدخال العديد من الباعة الجائلين منهم شاب كان يعمل في غزل البنات كاد أن يتسبب في كوارث بالمسرح أثناء عرض المسرحية بمدينة الإسكندرية.

واشتكى العديد من العاملين والكومبرسات بالمسرح بسبب سبه الدائم لهم والتلفظ بألفاظ خارجة.

لقاء سويدان

تهم موجهة إلى لقاء سويدان

وعلى الجانب الآخر اتهمت الفنانة لقاء سويدان بتعمد صفع الفنان ميدو عادل بعد السب الدائم لها.



وقد قررت المحكمة حجز الجلسة للحكم في 22 يناير القادم.

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