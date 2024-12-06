استفزها فصفعته.. غدًا محاكمة ميدو عادل بالتعدي على لقاء سويدان

يمتثل الفنان ميدو عادل غدًا السبت الموافق 6 ديسمبر أمام المحكمة المختصة لتلقي العقوبة القانونية في قضية التعدي على الفنانة لقاء سويدان بالسب والقذف ويستعرض لكم الموجز بداية الخلاف.

يعود الخلاف بين الثنائي إلى العام الماضي أثناء الاستعداد لعرض مسرحية سيد درويش وتفاجئ الحضور بصفعة قوية من لقاء سويدان على وجه ميدو عادل متهمة إياه باستفزازها وسبها.

فاكرين نفسكم بني أدمين!

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تسريب تجسيل صوتي لميدو عادل وهو في حالة غضب شديد تضمن محتواه الأتي "إيه يا حشرة.. يا شوية فشلة كلكم واللي فاكرين نفسكم بني آدمين وأنتم أتفه من كده بكتير.. وكل واحد عارف نفسه كويس".

دور نقابة المهن التمثيلية

وحاولت نقابة المهن التمثيلية إنهاء الخلاف بين الثنائي بشكل ودي عن طريق توجيه كلا منهما الاعتذار للأخر علانية ورفض كلاً منهما الحل الذي طرحته النقابة وباء الصلح بالفشل الذريع.

واضطرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بعقد لجنة تأديب وتحويلهما إلى التحقيق.

ميدو عادل

اسمه الحقيقي محمد عادل ممثل مصري درس في المعهد العالي للفنون المسرحية و حصل على البكالوريوس من قسم التمثيل و الإخراج عام 2011 و كان رئيسًا لأتحاد الطلاب . و بدأ مشواره الفني من المسرح فشارك في عدة من المسرحيات ثم شارك في بعض الأفلام ثم أنتقل إلى الدراما التلفزيونية . كانت بدايته في الدراما في مسلسل حكايات وبنعيشها ، و شارك في أفلام مميزة كـ فيلم الجزيرة 2.

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