حجز محاكمة ميدو عادل بتهمة التعـ ـدي على لقاء سويدان للحكم بجلسة 22 يناير

أعلنت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت الموافق 4 -1-2025، تأجيل قضية الفنان ميدو عادل لجلسة يوم 22 يناير للحكم، المتهم بالتعـ ـدي على الفنانة لقاء سويدان وقطع "بانرات" أحد المسارح.

ويسترجع الموجز، تفاصيل الواقعة في سبتمبر 2024 ، عندما نشبت مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي “سيد درويش”.

وبدأت المشادة خلال تحية الجمهور، واتهمت "سويدان" "ميدو" بسبها على خشبة المسرح.

كما انتهى الأمر بصفعة وجهتها سويدان له، مما أثار ضجة كبيرة بين الحضور وطاقم العمل.

ويذكر أن بعد الواقعة، تفاقم الخلاف حين اندفع ميدو عادل نحو لقاء سويدان غاضبًا، وأطلق تصريحات مهينة تقلل من قيمتها الفنية.

كما حاول كلًا من العمال وطاقم المسرحية في فض المشاجرة بين الطرفين وسط حالة من الصراخ والتوتر، في تلك الأثناء، استدعت الفنانة لقاء سويدان شرطة النجدة وذلك لتوثيق تلك الحادثة.

لقاء سويدان وميدو عادل

والجدير بالذكر، أن الفنانة لقاء سويدان، تقدمت في وقت سابق بشكوى العام السابق للشؤون القانونية بوزارة الثقافة، واتهمت خلال الشكوى الفنان ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون، وذلك أثناء عرض مسرحية سيد درويش مما اضطرها إلى صفعه على وجهه.

وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها.

وعقب ذلك انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا من واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان لـ الفنان ميدو عادل.

وتضمن التسريب الصوتي، انفعال ميدو عادل، الذي قال غاضبا: «ايه يا حشرة.. يا شوية فشلة كلكم واللي فاكرين نفسكم بني آدمين وأنتم أتفه من كده بكتير.. وكل واحد عارف نفسه كويس».

تدخل العمال وطاقم المسرحية في محاولة للفصل بين الطرفين وسط حالة من التوتر والصراخ، في تلك الأثناء، استدعت لقاء سويدان شرطة النجدة لتوثيق الحادثة.

أول تعليق لـ لقاء سويدان

وفي أول تعليق لها، قالت لقاء فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج قعدة ستات على شاشة القاهرة اليوم: لم أصفع ميدو عادل خلال العرض المسرحي "سيد درويش"، وكل ما يتردد عار تماما من الصحة.

آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان، هو مسلسل الوصفة السحرية والتي تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها، فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج".

لقاء سويدان وميدو عادل

كما أنها تظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

مسلسل الوصفة السحرية

كما أنه مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان.

ويأتي عمل مسلسل الوصفة السحرية، من فكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وتأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وإخراج خيرى سالم.

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