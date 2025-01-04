حـ.ادثة شبرا الخيمة.. هل يسدل الستار بجـ.ريمة الدارك ويب ويعاقب المتهمون اليوم؟

حـ.ادثة شبرا الخيمة.. جـ.ريمة الدارك ويب كانت ولا تزال قضية رأي عام تفاعل معها الجمهور بسبب ما حدث مع شاب بريء يدعى أحمد، إذ قـ.تله شخصان المتهم الأول "طارق"، والثاني "علي"، لكن يبدو أن حـ.ادثة شبرا الخيمة من شدة تأثيرها على المجتمع بأنها جـ.ريمة رأي عام تم تجسيدها في مسلسل ساعته وتاريخه.

حـ.ادثة شبرا الخيمة

الموجز تستعرض تفاصيل، حـ.ادثة شبرا الخيمة، التي جسدها مسلسل ساعته وتاريخه في الحلقة السادسة، إذ كشفت الحلقة جـ.رائم الإنترنت المظلم "Dark Web"، حيث تتناول جريمة قـ.تل بشعة ارتُكبت بدم بارد لتحقيق مكاسب مادية، ويعرض الموجز التفاصيل على النحو الآتي.

القصة الحقيقية لـ حـ.ادثة شبرا الخيمة

حـ.ادثة شبرا الخيمة، جـ.ريمة قـ.تل استهدفت شابًا بريئًا يُدعى "أحمد"، قُـ تل بوحشية على يد شخصين.

الجـ.ريمة نفذها المتهم الأول "طارق"، الذي يعمل في مقهى، وشريكه الأصغر "علي"، البالغ من العمر 15 عامًا، و تم استدراج الضحية إلى منزل "طارق" باستخدام وعود زائفة، ثم تم تخديره وخنـ.قه بحزام.

لم يكتفِ الجناة بقـ.تل الضحية، بل قاموا بتصوير جثته وبيع اللقطات على الإنترنت المظلم، ما يبرز البشاعة المرتبطة بهذه الشبكات الإجرامية.

استئناف محاكمة المتهمين في حـ.ادثة شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، تستأنف محاكمة المتهمين بقـ.تل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب"، حيث إن المتهمين صوروا كل مقاطع الجريمة مرئيًا ومثلوا بجثة المجني عليه، بل وعرضوها أمام الجمهور.

المتهمان في حادثة شبرا الخيمة

تأجيل المحاكمة

محكمة الجنايات في شبرا الخيمة، أجلت محاكمة المتهمين في تلك القضية إلى جلسة اليوم السبت، في دور شهر يناير 2025، وذلك للاستعداد والمرافعة من قبل الدفاع والنيابة.

وكانت المحكمة خلال الجلسات الماضية، شهدت الكثير من الإجراءات التي تساعد النيابة على إظهار كل التفاصيل في الجريمة البشعة التي هزت الدولة بأكملها، إذ تم إحضار شاشات عرض كبيرة لعرض الفيديوهات الخاصة بواقعة قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، إذ تصل مدة عرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة 150 دقيقة تجسد كل تفاصيل الواقعة.

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حـ.ادثة شبرا الخيمة.. كيف تجسدت جـ.ريمة الدارك ويب بمسلسل ساعته وتاريخه؟