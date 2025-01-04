سيدة في دعوى مصروفات علاجية بـ360 ألف جنيه : "جابلي المرض وعيشني بجحيم"

دعوى مصروفات علاجية.. أقامتها سيدة ضد طليقها أمام محكمة الأسرة في الجيزة لتكشف خلالها عن مأساة عاشتها طوال سنوات بعدما تركها الزوج وسافر خارج البلاد، حتى كشف في دعوى مصروفات علاجية عن كل التفاصيل التي تسردها الموجز.

دعوى مصروفات علاجية

وقالت سيدة في دعوى مصروفات علاجية أقامتها أمام محكمة الأسرة: "عيشت معاه سنين كتير حلوة، وكنا زوجين متفاهمين والحياة كانت على ما يرام، مفيش مشاكل كبيرة، المشاكل اللي كانت بتحصل كانت مشاكل عادية زي اللي بتحصل بين أي زوجين".

تفاصيل دعوى مصروفات علاجية

وأضافت الزوجة في دعوى مصروفات علاجية، "في أول الجواز كان كل شيء كويس، وحتى بعد ما ربنا رزقنا بطفل كنا في غاية السعادة، وربنا كرم والفلوس كترت وكل حاجة كنت بعوزها كان بيعملها، لكن الدنيا اتقلبت فجأة".

وتابعت: "من بعد ما ربنا رزقنا بالطفل التاني والدنيا اتقلبت بدأ بقى يبعد عننا في الأول كان بيغيب بره البيت يوم، وشوية بقت بالأسبوع، لكن بعدها دخل في شهور غايب عن البيت وانا معرفش عنه حاجة".

سبب دعوى مصروفات علاجية

وواصلت الزوجة في دعوى مصروفات علاجية: "لقيت إن الدنيا بدأت تبقى صعبة عليا لأني معايا طفلين، ومش معايا فلوس أصرف عليهم، ورغم إنه معاه فلوس كتير بس أنا مكنتش بلاقي فلوس أصرف منها".

دعوى مصروفات علاجية

الكيل طفح

وقالت: "لحد ما فاض، وكان دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض ردها بالحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية منذ أن أصابني المرض، وعندما خضعت لعدة إجراءات طبية رفض سداد المبالغ وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي، مش بس كده ده كمان ساب البلد ومشي".

وتابعت الزوجة: "زوجي ظلمني وتخلي عني، مما دفعني إلى المطالبة بالطلاق للضرر، والتمكين من مسكن الزوجية، بس مش ده المهم الأهم إنه مكنش بيدفعلي أنا وعيالي أي فلوس أو حتى مصاريف أصرف منها، فبقت الحياة عبارة عن جحيم".

واختتمت: "لحد ما جالي المرض اللي كانت فلوسه كتير جدًا عشان اجيب العلاج، كمان المفروض أعمل عمليات عشان أسترد صحتي اللي خادها في طول فترة عيشتي معاها، العمليات والعلاج هيتكلفوا 360 ألف جنيه ولازم أخدهم عشان أقدر اتعالج وأعيش مع أولادي وارعاهم".

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