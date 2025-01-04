نادية في دعوى النفقة أمام محكمة الأسرة: "عيالي بيشحتوا الأكل من الناس"

دعوى النفقة.. «اتجوزت 12 سنة منهم 5 سنين عسل، والباقي كله جوع، استحملت 7 سنين بتحايل عليه يصرف علينا ويقولي نفيش فلوس، عيالي جاعت وبيشحتوا الأكل»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "نادية. م"، أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى النفقة ضد زوجها، بعدما استمرت الخلافات بينهما لـ7 سنوات بسبب رفض الزوح الإنفاق على أسرته، الموجز تستعرض التفاصيل.

5 سنين عايشين في عسل

بدأت الزوجة حديثها في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 12 عاما، لم تجد أي حلول أخرى لإنقاذ زواجها غير اللجوء إلى محكمة الأسرة، متابعة:«كان بيسيب ليا مصروف أول الجواز يكفيني ويفيض، وحتى لما خلفت ابني الأولاني كان بيديني فلوس بزيادة، كان كريم ومثالي، طول عمره محاوطني بحبه».

7 سنين صحراء جرداء

وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة أمام محكمة الأسرة، أن زوجها تغير فجأة وبدون أي مقدمات بعد طفلهما الثاني، وقرر عدم الإنفاق عليها وطفليها، حتى إن متطلبات المنزل الأساسية بدأ يفرط فيها، لحد ما المشاكل بدأت تملى البيت، وبدأ هو يهمل مصروفاتهم، مشيرة: «7 سنين متغير وبحاول أفهم في إيه».

رافض يصرف على العيال

وأكملت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة أمام محكمة الأسرة: «7 سنين رافض يصرف علينا، كل ما أطلب منه فلوس، يقولي مش معايا، اعملك إيه، استحملت أول سنة واتنين وسبعة، بس خلاص مش عارفة أتصرف، ومش عارفة أوفر الأكل لعيالي، وهو بيتفرج علينا وعايش حياته وكأننا مش في حساباته».

وأشارت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة أمام محكمة الأسرة، إلى زيادة الخلافات بينها وزوجها، وأصبحت الخلافات جزء أساسي من حياتهما، حتى فشلت في تحمل هذا الوضع، مؤكدة: «مشاكل كتير حصلت بينا، وأهاي وأهله تدخلوت والوضع زي ما هو، مبقتش عارفة أتحمل، وكل شوية يقولي مليش دعوة دول عيالك».

دعوى نفقة

دعوى النفقة هي الحل

واختتمت الزوجة حديثها في دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة أمام محكمة الأسرة، أنها مع كل الخلافات والنقاشات لم تجد شيئا جديدا، فالزوج لا يوجد منه جدوى، وأصبحت ترى أن الحل النهائي هو دعوى النفقة، لذا تقدمت إلى محكمة الأسرة بدعوى النفقة بنوعيها ضد زوجها.

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