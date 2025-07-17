القصة الكاملة لشائعة وفاة زيزي مصطفى والدة منة شلبي

تصدرت الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والدة النجمة منة شلبي، التريند بعد شائعة وفاتها التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم نفيها رسمياً، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية في السينما المصرية وأبرزهم فيلم واحدة بواحدة مع النجم عادل امام، واشتهرت بكلمة الفنكوش، ويرصد الموجز التفاصيل.

بداية القصة.. منشور على فيسبوك يشعل السوشيال ميديا

بدأت القصة مساء الخميس، حين نشر الفنان جمال عبدالناصر، عضو نقابة المهن التمثيلية، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك يعلن فيه وفاة الفنانة زيزي مصطفى، لم تمر دقائق حتى انتشر الخبر بشكل واسع، متصدراً صفحات ومنشورات على مختلف مواقع التواصل.

أشرف زكي ينفي ويطمئن الجمهور

في أول رد رسمي على الشائعة، خرج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكداً أن ما تم تداوله عن وفاة زيزي مصطفى غير صحيح تماماً. وأوضح أن النجمة المعتزلة بخير، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.

مقربون يؤكدون: زيزي مصطفى بخير

لم يتوقف الأمر عند النفي الرسمي من النقابة، بل أكد عدد من المقربين من الأسرة أن الخبر مجرد شائعة، كتبت مصممة الأزياء ناهد نصرالله عبر فيسبوك: «تم الاطمئنان بالتواصل مع أسرة الفنانة زيزي مصطفى، وهي بصحة جيدة وخبر وفاتها كاذب». كما نشر المنتج صفي الدين محمود منشوراً مماثلاً قال فيه: «الحمد لله، السيدة زيزي مصطفى والدة الصديقة منة شلبي بخير، وكل الأخبار المتداولة غير صحيحة».

منة شلبي تعلق: «عيب اللي بيحصل»

من جهتها، حرصت النجمة منة شلبي على الرد بنفسها عبر حسابها الشخصي، وكتبت: «الحمد لله والدتي بخير. وبجد عيب اللي بيحصل ده، أرجو تحري الدقة، وأشكر وأطمن كل من قلق على والدتي وعليا. متحرمش أبداً منكم».

اعتذار جمال عبدالناصر

بعد اتضاح الحقيقة، سارع الفنان جمال عبدالناصر بحذف منشوره، وقدم اعتذاراً للفنانة منة شلبي وجمهورها، وقال في تصريحات خاصة: «بعتذر عن اللي حصل، الحقيقة أنا اتخضيت لما شفت الخبر على إحدى الصفحات، وبدون ما أتأكد نقلته على صفحتي. لكن لما تأكدت إنه غير صحيح مسحته فوراً، وبوجه اعتذاري وأتمنى للسيدة زيزي مصطفى دوام الصحة».

دعوات لتوخي الحذر

أثارت الواقعة ردود فعل واسعة بين الجمهور والمتابعين، الذين دعوا إلى ضرورة تحري الدقة عند تداول أخبار عن صحة الفنانين والمشاهير، لما تسببه مثل هذه الشائعات من أذى نفسي ومعنوي لهم ولعائلاتهم.

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