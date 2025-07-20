انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي بعد 14 عام

في خطوة صادمة لمحبيه، انفصل الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي بعد زواج استمر 14 عامًا، ولم يكشف الطرفان عن أسباب الانفصال، مفضلين أن يتم الأمر في هدوء وبعيدًا عن الأضواء، احترامًا للحياة الخاصة بينهما، ويرصد الموجز التفاصيل.

زفاف أسطوري عام 2011 بحضور نجوم الفن

كان كريم محمود عبد العزيز قد تزوج من آن الرفاعي عام 2011، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وحضر الزفاف حينها عدد كبير من نجوم الوسط الفني وأصدقاء العائلة، واعتبر من أبرز حفلات الزفاف في الوسط الفني لذلك العام.

عرض "مملكة الحرير" وتحقيق نجاح جماهيري

وعلى الصعيد الفني، يعيش كريم محمود عبد العزيز حاليًا حالة من النشاط، حيث يحتفل بنجاح أحدث أعماله مسلسل "مملكة الحرير"، والذي يعرض على منصة شهيرة وعدد من القنوات الفضائية، وحقق أصداء إيجابية بين الجمهور.

المسلسل يضم نخبة من النجوم منهم: أحمد غزي، أسماء أبو اليزيد، سارة التونسي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، وليد فواز، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار درامي ملحمي، حيث يروي قصة صراع على السلطة داخل مملكة خيالية، مليئة بالمؤامرات والمغامرات.

قصة درامية مثيرة في "مملكة الحرير"

تتناول أحداث المسلسل قصة أبناء الملك نور الدين الثاني، الذين يتعرضون لمؤامرة على يد عمهم "الذهبي" الذي يقتل والدهم ويحاول القضاء عليهم للاستيلاء على العرش، لكن الطفلين يهربان بفضل خادم أمين، لينشأ كل منهما في بيئة مختلفة؛ أحدهما بين العبيد والآخر بين المحتالين. ومع مرور الوقت، تتشابك مصائرهم في رحلة استعادة العرش والكشف عن هويتهم الحقيقية.

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