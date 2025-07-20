بالصور.. أول جلسة تصوير للفنانة نهي صالح بعد زواجها بإطلالة صيفية مبهجة

نهي صالح تتألق باللون الفوشيا في أحدث ظهور لها على «فيسبوك»..

لفتت الفنانة نهي صالح الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في أول ظهور لها بعد زواجها منذ نحو شهر ونصف. حظيت الصور بتفاعل واسع من جمهورها، الذين أشادوا بإطلالتها المبهجة وبساطتها المعتادة، ويرصد الموجز التفاصيل.

إطلالة صيفية مميزة بعدسة جومانا رزق

ظهرت نهي صالح في جلسة التصوير الجديدة بإطلالة صيفية ناعمة باللون الفوشيا، من توقيع المصورة الشهيرة جومانا رزق، وتميزت الصور بألوان مبهجة تتناسب مع أجواء الصيف، حيث ظهرت الفنانة الشابة بإطلالة بسيطة وجذابة تعكس روحها المرحة وأناقتها.

تفاصيل حفل زفاف نهي صالح

كانت نهي صالح قد احتفلت بزفافها قبل أسابيع قليلة في أجواء عائلية خاصة، اقتصر حضورها على أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين زوجها من رجال الأعمال المعروفين، وقد حرصت على إقامة الحفل بشكل بسيط ومميز، بعيداً عن الأضواء الإعلامية.

نهي صالح

نهي صالح

نهي صالح

نهي صالح

نهي صالح

نهي صالح

نهي صالح

نهي صالح

آخر أعمال نهي صالح الفنية

شاركت الفنانة الشابة مؤخراً في مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، والذي عرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي على قنوات المتحدة، وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم: محمود حافظ وسماء إبراهيم، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز.

ومن أبرز الأعمال التي اشتهرت بها نهي صالح:

مسلسل رمضان كريم (الجزء الأول والثاني)

(الجزء الأول والثاني) مسلسل الباطنية

مسلسل وش تاني

مسلسل شارع عبدالعزيز

مسلسل وضع أمني

خطط فنية جديدة في الفترة المقبلة

تستعد نهي صالح حالياً للعودة إلى تصوير أعمال جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تفاضل بين عدد من النصوص الفنية المعروضة عليها، لاختيار الأفضل لخوض تجربة درامية جديدة خلال الفترة القادمة.

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