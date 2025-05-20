نهى صالح تحتفل بزفافها بإطلالة ملكية وأجواء عائلية

احتفلت الفنانة نهى صالح بزفافها على رجل أعمال بارز، في حفل زفاف أنيق لفت أنظار محبيها وجمهور الوسط الفني، حيث تألقت بإطلالة ملكية جمعت بين الرقي والفخامة، وسط أجواء عائلية مميزة ويرصد الموجز التفاصيل.

اختارت نهى صالح أن تظهر في ليلة عمرها بفستان زفاف فاخر بتصميم أنيق من توقيع مصممة الأزياء المعروفة منى جودة، التي أبدعت في تصميم فستان يليق بإطلالة أميرية، وأطلت نهى بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجذابة، قدمته خبيرة التجميل زينة النجار، التي اعتمدت أسلوبًا هادئًا وبسيطًا يليق بالمناسبة ويعكس الأنوثة والرقي، كما ساهمت تسريحة الشعر الأنيقة التي نفذها خبير تصفيف الشعر ملاك سامي في إبراز جمال العروس، حيث اختار لها تسريحة مميزة تليق بطابع الحفل الملكي.

أكملت نهى صالح إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار المجوهرات العالمي Dr Diamond، والتي أضافت بريقًا خاصًا إلى إطلالتها في هذه الليلة المميزة، وتميزت المجوهرات بتصميمات راقية تناسب ذوقها وشخصيتها، وتمت جلسة التصوير بعدسة محمود حمدي.

آخر أعمال نهى صالح الدرامية

وعلى الجانب الفني، كان آخر ظهور للفنانة نهى صالح في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته النجم محمد هنيدي إلى جانب نخبة من الفنانين منهم: صبري فواز، وليد فواز، محمود حافظ، نهى عابدين، سماء إبراهيم، خالد أنور. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تعاون سابق مع محمد هنيدي

جدير بالذكر أن هذا العمل هو التعاون الثاني بين نهى صالح ومحمد هنيدي بعد مشاركتها معه في مسلسل "أرض النفاق" عام 2018، حيث قدمت فيه شخصية "سالي"، كما ظهرت في مسلسل "رمضان كريم" بأجزائه الأول والثاني، اللذين عُرضا في عامي 2017 و2023، وشاركت فيهما إلى جانب نجوم كبار مثل سيد رجب، بيومي فؤاد وغيرهم.

محمد هنيدي وآخر أعماله

من ناحية أخرى، كان مسلسل "أرض النفاق" أيضًا هو آخر الأعمال الفنية للنجم محمد هنيدي، وشارك في بطولته عدد من النجوم مثل الراحلة دلال عبد العزيز، هنا شيحة، سامي مغاوري، محمد ثروت، وسلوى محمد علي، العمل من إخراج سامح عبد العزيز، ومأخوذ عن رواية شهيرة للكاتب يوسف السباعي.

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