أشرف زكي: منع البلوجرز من التمثيل ليس محل نقاش..وغرامة مليون جنيه للمخالفين

نقيب المهن التمثيلية يتمسك بالقرار..

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن قرار النقابة بمنع البلوجرز وصناع المحتوى على "تيك توك" وغيرهم من ممارسة مهنة التمثيل دون الحصول على تأهيل أكاديمي أو عضوية النقابة قرار نهائي وغير قابل للنقاش، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح أشرف زكي في تصريحات تلفزيونية أن النقابة لن تسمح باختراق قواعد المهنة من أشخاص لا يمتلكون أي خبرة أو دراسة فنية، قائلًا: «إحنا تعبنا ودرسنا وعشنا عمرنا كله في خدمة المهنة.. ومش هنسيبها لأي حد بيصور فيديوهات يبقى ممثل».

غرامة مليون جنيه لمن يستعين ببلوجرز دون تصريح

وأضاف نقيب الممثلين أشرف زكي أن أي منتج أو جهة تصوير تستعين ببلوجر أو تيك توكر دون الالتزام بشروط النقابة، ستدفع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى مليون جنيه، وشدد زكي على أن القرار جاء لحماية كرامة المهنة ووضعها الطبيعي، لافتًا إلى أن النقابة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو محاولات لتشويه المجال الفني.

حكم قضائي ضد فتاة أزعجت أشرف زكي

وفي سياق آخر، قضت محكمة مصرية بتغريم فتاة مبلغ 10 آلاف جنيه بعد إدانتها بإزعاج الدكتور أشرف زكي من خلال منشورات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الجلسة، حاول دفاع المتهمة الحصول على البراءة، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح زكي.

بلاغ ضد منتحل شخصيات فنية

كما كشف زكي أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت ضد شخص مجهول انتحل شخصيات اثنين من نجوم الفن المعروفين، واستغل اسميهما للتواصل مع فنانين آخرين وطلب مساعدات مالية، وبعد تحريات الأجهزة الأمنية، تبيّن أن المتهم نصّاب محترف وتم ضبطه تمهيدًا لمحاكمته، ليكون عبرة لكل من يحاول استغلال الفنانين أو خداع الوسط الفني.

تشديد الرقابة على التمثيل

وشدد نقيب المهن التمثيلية في ختام تصريحاته على أن النقابة مستمرة في تشديد الرقابة، ولن يُسمح لأي شخص بممارسة التمثيل دون التزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على سمعة الفن المصري ومستواه المهني الراقي.

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