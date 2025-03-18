مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 18.. أشرف زكي معه حل لغز الذهب

شهدت الحلقة 18 من مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي، ظهور سليمان أبو الهول التي يؤدي دوره اشرف زكي، وهو الشخص الذي معه حل لغز الذهب الخاص بأولاد عبد الرحيم غلاب.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 18 من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.

ملخص الحلقة الـ 18 من مسلسل شهادة معاملة أطفال





شهدت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، ظهور سليمان أبو الهول التي يؤدي دوره اشرف زكي، وهو الشخص الذي معه حل لغز الذهب الخاص بأولاد عبد الرحيم غلاب، وتحدث مع مقبولة وتخبره أن عبد الستار الكف صاحب شهادة معاملة أطفال.

ويرد سليمان أبو الهول مبلغ 18 ألف جنيه لعبد الستار الكف، ويخبره أن هناك سيدة كان يحبها اسمها أشجان، وهى التي تعرف مكان الذهب لأنه كان يحكي لها كل شيء.



وكما يحاول عبد الستار معرفة مكان أشجان الراقصة، حتى يتذكر منها مكان الذهب الخاص بأولاد عبد الرحيم غلاب، وكما يتعامل عبد الستار الكف مع الجن، وهو أحد البلطجية الذي يتعاون معهم في قضية جديدة.





موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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