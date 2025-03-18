تفاصيل أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 18

عبد الستار الكف يحاول استرجاع ذكرياته مع الراقصة أشجان شهدت الحلقة 18 من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" العديد من التطورات المشوقة، حيث واصل عبد الستار الكف، الذي يجسد دوره الفنان محمد هنيدي، بحثه عن خيوط قضية جديدة تتعلق بعالم الجن والبلطجية. يظهر الفنان علاء مرسي في دور أحد البلطجية الذين يتعاونون مع عبد الستار لحل لغز معقد، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

سليمان أبو الهول وحل لغز الذهب في سياق الأحداث، يظهر الفنان أشرف زكي في شخصية "سليمان أبو الهول"، الذي يحمل مفتاح حل لغز الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب. يلتقي سليمان بشخصية "مقبولة" التي تلعب دورها سما إبراهيم، والتي تكشف له أن عبد الستار الكف كان يحمل شهادة معاملة أطفال.

وخلال الأحداث، يقوم سليمان أبو الهول بإعادة مبلغ 18 ألف جنيه لعبد الستار، والذي بدوره يكشف أنه كان على علاقة حب قديمة مع راقصة تدعى أشجان، وهو مقتنع بأنها الوحيدة التي تعرف مكان الذهب نظرًا لعلاقتهما القوية في الماضي.

عبد الستار يبحث عن الراقصة أشجان يبدأ عبد الستار الكف رحلة البحث عن الراقصة أشجان، أملاً في استرجاع ذكرياته معها لمعرفة مكان الذهب الذي كان يخص أولاد عبدالرحيم غلاب. وفي الوقت نفسه، تتشابك الأحداث مع تطورات أخرى متعلقة بشخصيات المسلسل.

ملخص أحداث الحلقة 17 من "شهادة معاملة أطفال" شهدت الحلقة السابقة العديد من التطورات، أبرزها تهديد الزوجة الثانية لسعد، الذي يجسد دوره صبري فواز، بإفشاء أسرار علاقتهما لزوجته الأولى. كما تواجه ابنة عبد الستار والدها بمعلومات جديدة حول تعهده بعدم الاقتراب من والدتها.

وفي سياق آخر، يدخل عبد الستار عالم السوشيال ميديا عبر منصات فيسبوك، سناب شات، وإنستجرام، بينما يحاول كمال "وليد فواز" العثور عليه، بالتعاون مع وحيد "خالد أنور"، في ظل بحث سعد عن سر أولاد عبدالرحيم غلاب.

أحداث الحلقة 16 من المسلسل

شهدت الحلقة 16 مواجهة بين عبد الستار وسعد حول قضية شقة الدكتورة نهى عابدين، حيث تمكن عبد الستار من كسب القضية لصالح الطبيبة ضد عمها. كما عاد المعلم دبوري إلى الأحداث ليهدد عبد الستار بالكشف عن مكان الذهب.

وفي تطور آخر، تم اختطاف سعد من قبل إحدى العصابات التابعة لأولاد عبدالرحيم غلاب، فيما توقع مقبولة أن الشخص الوحيد الذي يعرف مكان الذهب هو سليمان سيفنكس، مما يدفع عبد الستار إلى البحث عنه.

دخول عبد الستار عالم التيك توك في الحلقة 16، شهدنا دخول عبد الستار إلى عالم "التيك توك"، حيث بدأ بجولات بث مباشر تفاعل خلالها مع متابعيه، مازحًا بعبارته الشهيرة "كبس كبس كبس"، وتمكن من الفوز بأسد افتراضي خلال أحد البثوث المباشرة.

مسلسلات رمضان 2025 تواصل التشويق تواصل حلقات مسلسل "شهادة معاملة أطفال" جذب انتباه المشاهدين بقصته الفريدة والمليئة بالمفاجآت، حيث يتشابك الماضي بالحاضر في إطار كوميدي درامي، مما يجعله من أكثر الأعمال المنتظرة خلال الموسم الرمضاني.

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