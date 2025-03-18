موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال والقنوات الناقلة

يعد مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي من ابرز الأعمال الرمضانية التي يتابعها الجمهور، لذلك يبحث المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال والقنوات الناقلة.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.

موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.





ملخص الحلقة 17 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وشهدت الحلقة الـ 17 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، مواجهة قوية بين إنجي ووالدها عبد الستار الكف بعد أن أخبرتها والدتها مقبولة بأن والدها قد وقع على تعهد بعدم التعامل معها مقابل الحصول على اسم الرجل الذي يملك صندوق ذهب عبد الرحيم غلاب، وحاول عبد الستار تهدئة ابنته مؤكدًا لها أنه لا يمكن أن يتخلى عنها، وأنه فقط يخدع مقبولة لتحقيق غرض معين.



وعرض باهر التي يؤدي دوره وليد فواز مبلغًا ماليًا ضخمًا على وحيد من أجل خداع عبد الستار الكف، وضعت جليلة زوجها سعد الحامي في موقف صعب بعد ذهابها إلى زوجته الأولى مقبولة وأخبرتها بأن سعد لم يرد عليها بشأن قضية تخص صديقتها.



أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.





قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال تدور أحداثه حول محمد هنيدي التي يؤدي دور المحامي عبد الستار، وهو شخصية شريرة، حيث يدخل في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعند استيقاظه، يواجه التحديات والمواقف الناتجة عن أفعاله السابقة، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

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