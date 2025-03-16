تفاصيل أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 16.. عبد الستار يدخل عالم

شهدت الحلقة 16 من مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة الفنان محمد هنيدي، دخول عبد الستار عالم التيكتوك بمساعدة وحيد، ويقف عبد الستار في المحكمة أمام عم الدكتورة سها.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 16 من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.



ملخص الحلقة 16 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وشهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، وقوف عبد الستار الكف في المحكمة أمام عم دكتورة سها، حيث نجح أن ينتصر على عم دكتورة سها والذي وقف أمامهم في المحكمة بمساعدة المحامي سعد الحامي، للاستيلاء علي شقتهم، ليقنع عبد الستار المحكمة أن عقد البيع الذي يمتلكه عم الدكتورة سما مزور ويطعن فيه، وبالفعل تقبل المحكمة هذا الطعن.

وذهبت مقبولة لمكتبه طليقها عبد الستار وتطلب منه الابتعاد عن أنجي ابنتهم مقابل أن تدله على شخص سيوصله بمكان ذهب عائلة غلاب، ويوافق عبد الستار على عرض مقبولة ووقع على تعهد، ويذهب مساعده لإعطاء مقبولة التعهد، لتكشف اسم الرجل الذي لديه خيط لمعرفة الكنز وهو سليمان سفينكس.



وكما ذهاب الجن إلى منزل الدكتورة سما يطلب يد والدتها فاتن، واتفق المعلم دبورى وأولاد غلاب، على التخلص من عبد الستار الكف، وأرسلوا أشخاص لاختطافه من أمام منزله ولكن تم اختطاف سعد الحامي بالخطأ، وشهدت الحلقة دخول عبد الستار عالم التيكتوك بمساعدة وحيد.











موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.



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