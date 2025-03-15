تفاصيل أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال وموعد العرض

شهدت الحلقة 14 من مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة الفنان محمد هنيدي، تطورات جديدة ضمن أحداث الحلقة، حيث تذكر عبد الستار حديثه منذ أكثر من 20 عام مع عبد الرحيم غلاب الذي أخبره حينها أنه سيخفي كمية كبيرة من الذهب في مكان سري.





ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 14 من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.



ملخص الحلقة 14 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

شهدت الحلقة 14 من مسلسل شهادة معاملة أطفال يواصل عبد الستار الكف جلسات العلاج الطبيعي في محاولة لاستعادة ذاكرته المفقودة، حيث عاد خلال الجلسة بذاكرته عشرين عاما إلى الوراء، حينما كان يتحدث مع عبد الرحيم غلاب، الذي أخبره حينها أنه سيخفي كمية كبيرة من الذهب في مكان سري.



وكمل سيطر الرعب على سعد الحامي بمجرد سماعه بخروج المعلم جبوري من السجن، خاصة بعدما طالب عبد الستار الكف بتعويض مالي قدره 20 مليون جنيه، واتضح أن سعد الحامي تولى الدفاع عن جبوري في القضية التي انتهت بحكم المؤبد ضده، على خلفية حادث قديم يخص عبد الستار الكف.



وكما نجح سعد الحامي في توجيه إنذار بالطرد إلى الدكتورة سما، وذلك بعد أن كلفه عمها بهذه المهمة، ووالدة سما، التي لجأت إلى الاستعانة بـالجن، حتى تحل الأزمة ولكن سما رفضت الفكرة.







والشك دخل قلب مقبولة تجاه زوجها سعد الحامي، خاصة بعدما فاجأها بهدية أمام صديقاتها، وجاء ذلم بعدما ذكر الموقف صديقاتها بحادثة مشابهة تعرضت لها إحداهن في النادي.



موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.



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