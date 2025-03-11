مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال والقصة الكوميدية المشوقة

يعود النجم محمد هنيدي إلى الشاشة الصغيرة في رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي يجمع بين الكوميديا والإثارة في إطار درامي اجتماعي فريد. المسلسل يقدم قصة مليئة بالمفارقات الطريفة والمواقف المشوقة، ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة خلال الموسم الرمضاني.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

يمكن للمشاهدين متابعة المسلسل عبر شبكتي CBC وDMC، بالإضافة إلى منصة Watch It الرقمية، وفق الجدول التالي:

قناة CBC

العرض الأول: 6:30 مساءً

الإعادة الأولى: 1:00 صباحًا

CBC دراما

العرض الأول: 7:30 مساءً

الإعادة الأولى: 3:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 12:00 ظهرًا

الإعادة الثالثة: 4:15 مساءً

قناة DMC

العرض الأول: 11:00 مساءً

الإعادة الأولى: 10:30 صباحًا

دراما

العرض الأول: 1:30 صباحًا

الإعادة الأولى: 8:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 2:30 مساءً

قصة مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

يجسد محمد هنيدي دور عبد الستار الكف، محامٍ بارع يتعرض لحادث مأساوي يدخله في غيبوبة لمدة 20 عامًا. وعند استيقاظه، يجد أن العالم قد تغير تمامًا، ويواجه صدمة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية التي طرأت خلال غيابه.

تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يحاول عبد الستار التأقلم مع الواقع الجديد وإعادة اكتشاف الحياة، مما يضعه في سلسلة من المفارقات الطريفة والمواقف المشوقة. يناقش المسلسل بشكل ساخر التحولات السريعة التي شهدها المجتمع، ومدى قدرة الإنسان على التكيف معها.

أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

يشارك في البطولة نخبة من النجوم إلى جانب محمد هنيدي، ومنهم:محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، ووليد فواز. المسلسل من تأليف: محمد سليمان عبد المالكإخراج: سامح عبد العزيزإنتاج: United Studios

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