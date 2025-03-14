موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 14

يعد مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة الفنان محمد هنيدي، من ابرز الأعمال الكوميدية التي يتبعها المشاهدين لذلك يبحث الجمهور عن تفاصيل أحداث الحلقة 13 من مسلسل شهادة معاملة أطفال.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 13 من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.



ملخص الحلقة 13 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل شهادة معاملة أطفال أحداث مشوقة، حيث تبدأ إنجي مع وحيد مهمة جمع أموال عبدالستار كما طلب منهما، بينما يكثف باهر وسعد ومقبولة جهودهما في مراقبة عبدالستار سعيا للوصول قبله إلى الذهب، وتدخل سما في صدام مع شهاب حول إعلان عبدالستار للمستشفى.

موعد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.





قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال تدور أحداثه حول محمد هنيدي التي يؤدي دور المحامي عبد الستار، وهو شخصية شريرة، حيث يدخل في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعند استيقاظه، يواجه التحديات والمواقف الناتجة عن أفعاله السابقة، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

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