مملكة الحرير.. مواعيد العرض وأبرز القنوات الناقلة للعمل الدرامي الجديد

انطلق مؤخرًا عرض مسلسل "مملكة الحرير"، أحد أبرز الأعمال الدرامية القصيرة التي ينتظرها جمهور الدراما العربية، خاصةً مع عودة الفنان كريم محمود عبد العزيز في دور بطولة مختلف، يجمع بين الغموض والإثارة والفانتازيا الاجتماعية.

المسلسل من إنتاج شركة "سينرجي"، وسيناريو وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، خالد أنور، رزان جمال، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ما يجعله من الأعمال المركّزة ذات الإيقاع السريع.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل "مملكة الحرير" حصريًا على قنوات ON وON Drama، بالإضافة إلى منصة "Yango Play" الرقمية، التي تتيح مشاهدة الحلقات في أي وقت بعد العرض الأول.

قناة ON:

العرض الأول: الساعة 7:30 مساءً

الإعادة الأولى: 2:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 11:00 صباحًا

قناة ON Drama:

العرض الأول: الساعة 10:00 مساءً

الإعادة الأولى: 10:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 5:00 مساءً

أما على منصة Yango Play، فالحلقات تُعرض بالتزامن مع البث التلفزيوني، ما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة العمل في الوقت الذي يناسبهم، دون التقيد بمواعيد القنوات.

دراما مشوّقة بطابع جديد

يحمل مسلسل "مملكة الحرير" طابعًا دراميًا مختلفًا عن النمط السائد، حيث تدور أحداثه في عالم رمزي يجمع بين الواقع والأسطورة، ويعرض صراعات السلطة والطمع من خلال قصة معاصرة تحمل في طياتها إسقاطات اجتماعية وإنسانية.

ويُجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية شاب طموح يجد نفسه في دوامة من الصراعات داخل "مملكة" غير تقليدية، يكتشف أسرارها تدريجيًا وسط غموض يحيط بجميع الشخصيات، ويُنتظر من المسلسل أن يقدم جرعة مركّزة من الدراما والرمزية، خاصةً مع إخراج بصري مميز من بيتر ميمي.

توقعات المشاهدين

حقق الإعلان التشويقي للمسلسل نسب مشاهدة عالية على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من جمهور الفنان كريم محمود عبد العزيز، الذي اعتُبر هذا العمل تحديًا جديدًا له بعد عدة تجارب ناجحة في الكوميديا والدراما.

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