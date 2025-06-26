استدعاء أحمد السقا للتحقيق في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

في تطور جديد أثار اهتمام الرأي العام، قررت جهات التحقيق المختصة استدعاء الفنان أحمد السقا للاستماع إلى أقواله، وذلك على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الإعلامية مها الصغير، تتهمه فيه بالتعدي عليها وعلى سائقها بالضرب والسب أمام شهود عيان داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل الواقعة: مشاجرة داخل الكمبوند

وقعت الأحداث وفقًا للمحضر الرسمي الذي تم تحريره بقسم شرطة أول أكتوبر، حيث ذكرت مها الصغير أنها كانت برفقة سائقها داخل سيارتها الخاصة لحظة دخولها إلى الكمبوند، لتفاجأ بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما فجأة، في محاولة - وفقًا لأقوالها - لمنعهما من الدخول.

وبحسب ما ورد في أقوال السائق، فإنه حاول تفادي الموقف والابتعاد بالسيارة، إلا أن أحمد السقا لاحقهما داخل الكمبوند، وتمكن من استيقاف السيارة، قبل أن يترجل منها ويبدأ في توجيه ألفاظ نابية لطليقته، ثم قام بالتعدي عليها جسديًا، على حد وصفه، وأضاف السائق أن أحمد السقا حاول التدخل لحمايتها، إلا أنه تلقى بدوره عدة ضربات من الفنان الشهير، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

النيابة تستمع للأقوال وتبدأ إجراءات التحقيق

عقب تقديم البلاغ، استمعت النيابة إلى أقوال الإعلامية مها الصغير وسائقها، وقررت صرفهما من سرايا النيابة، مع بدء تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث، كما أصدرت الجهات المختصة قرارًا باستدعاء أحمد السقا لسماع أقواله رسميًا في الواقعة.

وفي السياق ذاته، أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان الذين تواجدوا في موقع الحادث، إضافة إلى فرد أمن من الكمبوند، وذلك لتكوين رؤية دقيقة بشأن ما حدث. كما تم تكليف جهات الأمن بإجراء التحريات اللازمة، مع إصدار قرار بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث، لتحديد ما إذا كانت الكاميرات قد سجلت المشاجرة بالفعل.

تصاعد القضية وتحولها إلى حديث الشارع

تأتي هذه الواقعة لتلقي الضوء على واحدة من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تتعلق بشخصيات معروفة في الوسط الإعلامي والفني، ووسط تضارب الروايات، يبقى الرأي الأخير للنيابة العامة التي تواصل تحقيقاتها للكشف عن الحقيقة.

ويُنتظر أن يشهد الملف تطورات متسارعة خلال الأيام المقبلة، في ظل اهتمام جماهيري وإعلامي واسع بالقضية، ووجود مطالب بضرورة التعامل معها بحيادية تامة واحترامًا للقانون.

اقرأ أيضًا:

باسم سمرة يحتفل بتصدر العتاولة 2 الأعلى مشاهدة في رمضان

أحمد السقا يشيد بنجاح مسلسل العتاولة 2 ويشكر هيئة الترفيه وقنوات MBC

