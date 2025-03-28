باسم سمرة يحتفل بتصدر العتاولة 2 الأعلى مشاهدة في رمضان

احتفل الفنان باسم سمرة بتصدر مسلسل "العتاولة 2"، قائمة قائمة الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان الحالي ، وجاء في المركز الأول من خلال عرضة عبر قناة MBC، يرصد الموجز التفاصيل

ونشر باسم سمرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة التقرير الذي نشرة المستشار تركي آل الشيخ، وعلق عليها، قائلا:" الحمد لله مسلسل العتاولة يتصدر السباق الرمضاني مع نهاية الشهر".

وتابع :" ألف شكر للجمهور الكبير على دعمه لمسلسل #العتاولة من اول يوم فى رمضان و لأخر رمضان فى المركز الأول و مبروك لكل زملائنا و ان شاء الله بنوعدكم بأعمال افضل و أقوى فى القادم و كل عام و حضراتكم بخير ".

ووكان المستشار تركي آل الشيخ، نشر صورة التقرير الذي يؤكد من خلال تصدر مسلسل العتاولة 2، قائمة الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان 2025.

وحقق المسلسل نجاح كبير منذ عرضة بداية الشهر الكريم، وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (فيسبوك، جوجل، توتير، تيك توك) ، كما حظي بردود فعل واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ، ولم يقتصر النجاح فقط على جمهور السوشيال ميديا، ولكنه حقق نجاح كبير في الشارع المصري.

احتل المسلسل المركز الأول في المشاهدة على القنوات الفضائية على نظيره من جميع مسلسلات رمضان 2025، وذلك طبقا لإحصائيات شركة "إجابات" وهي لأحد المراكز المتخصصة في أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.

وتصدر مسلسل "العتاولة 2"، المركز الأول في المشاهدة عبر القنوات الفضائية، وكان في قائمة الأعلى مشاهدة على كل منافسيه من المسلسلات المعروضة خلال سباق موسم رمضان الحالي.

وحمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، العديد من المفاجآت على مدار الحلقات الماضية، منها عودة عيسي الوزان الشخصية التي يقدمها باسم سمرة، وكذلك مرض ابنة نصار "أحمد السقا"، وعودة مع شقيقة خضر"طارق لطفي" للتعاون مع الوزان من جديد بسبب مرضة ابنته، وغيرها العديد من التفاصيل المثيرة التي سوف تكشف عنها الحلقات المقبلة.



قصة مسلسل العتاولة

يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و "نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.



مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

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