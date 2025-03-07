تفاصيل أحداث مسلسل العتاولة2 الحلقة السادسة.. إصابة خضر ونصار بطلق ناري

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة 2، وشهدت الحلقة العديد من المشاهد المشةقة والمثيرة، حيث إصيبه نصار وخضر بطلق ناري.

ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.



ملخص تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة 2

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل العتاولة 2 اتفاق عيسى الوزان وخضر ونصار لسرقة سيدة ثرية تدعى عنايات الديهي التي تؤدي دورها الفنانة جومانا مراد، حيث تنكر عيسى في شخصية ستايلست، وأطلق عليه اسم نديم البحيري.

وكما شهدت الحلقة إصابة نصار وخضر بطلق ناري، وحاول عيسى الوزان أنه ينقذهما، ويعرف من السبي وراء ما حدث لهم.





موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC، في تمام الساعة 7 مساء، كما سيعرض أيضًا عبر منصة شاهد بعد عرضه على التلفزيون.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.





قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

ويشهد مسلسل العتاولة 2 إنضمام فنانين جدد أبرزهم الفنانة فيفي عبده التي تجسد شخصية شديدة، والفنانة نسرين أمين التي تقدم دور عدولة، والفنانة ثراء جبيل الذي تلعب دور مديحة.

قصة مسلسل العتاولة 2

ويستكمل الجزء الثاني من مسلسل العتاولة قصة الشقيقين خضر ونصار، اللذين طابوا من مجال النصب والجريمة، ويواجهان تحديات ومخاطر جديدة في إطار من التشويق والإثارة، ومن المتوقع أن يعود الشقيقان إلى مجال النصب والجريمة.

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