هدى الإتربي تكشف كواليس دخولها عالم الغناء وتفاصيل مسلسل "العتاولة 2"

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن تفاصيل دخولها عالم الغناء، موضحة أنها خضعت لتدريبات صوتية مكثفة لمدة عام ونصف بهدف تحسين أدائها. وأوضحت خلال لقائها مع برنامج Arab Wood أنها بدأت الغناء خلال هذه التدريبات ولاحظت تطورًا كبيرًا في صوتها، ويرصد الموجز تفاصيل .

وأشارت هدى الاتربي إلى أنها كانت تسعى لتحسين طبقات صوتها في التمثيل، وخلال التدريبات اكتشفت قدرتها على الغناء. لكنها أكدت أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن طرح أغنية خاصة بها، رغم تسجيلها بعض المقاطع الغنائية.

لقب "قنبلة الجيل" وانتشاره بين الجمهور

صرّحت هدى الإتربي بأن لقب "قنبلة الجيل" الذي انتشر عنها جاء نتيجة تفاعل الجمهور مع دورها في مسلسل العتاولة 2. وأضافت أن هذا اللقب أصبح ملازمًا لها بعد أن ربطه الجمهور بشخصية "دينا" التي تؤديها في المسلسل.

تفاصيل مسلسل "العتاولة 2" وأبرز أحداثه

تشارك هدى الإتربي في بطولة مسلسل العتاولة 2 إلى جانب نجوم كبار مثل أحمد السقا وطارق لطفي. ويعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2025، حيث شهدت الحلقات الأخيرة تطورات درامية مشوقة.

تحالفات وصراعات مشتعلة

في الحلقة الـ 26 من المسلسل، التي عُرضت عبر منصة شاهد، ظهر تحالف جديد بين "عيسى الوزان" (باسم سمرة) و"عدولة" (نسرين أمين) بهدف الإطاحة بالعتاولة والسيطرة على نفوذهم، مما ينذر بمواجهات عنيفة في الحلقات القادمة.

مفاجآت غير متوقعة في الأحداث

شهدت الحلقات الأخيرة مفاجآت مثيرة، أبرزها:

نجاة "قطة" (زينب العبد) من الموت، رغم اعتقاد الجميع أنها قُتلت سابقًا. ظهرت في المستشفى بعد استعادة وعيها، وكشفت للعتاولة أن "شديدة" (فيفي عبده) هي العقل المدبر وراء محاولات تدميرهم.

تعرض "عيسى الوزان" للطعن، لكنه نجا بصعوبة.

عودة "حنة" (زينة) إلى "نصار" (أحمد السقا)، مما أصاب "عدولة" بصدمة كبيرة.

تخطيط "شديدة" لزواج ابنها من "شادية" شقيقة العتاولة، في محاولة للاستيلاء على أموالها.



قصة مسلسل "العتاولة 2"

يواصل العتاولة 2 أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الشقيقان "خضر" و"نصار" التوبة عن حياة الجريمة والبدء من جديد، لكنهما يواجهان عدوًا جديدًا يهدد استقرار حياتهما.

أبطال مسلسل "العتاولة 2"

يشارك في العمل نخبة من النجوم، أبرزهم:

أحمد السقا

طارق لطفي

باسم سمرة

زينة

فيفي عبده

نسرين أمين

مصطفى أبو سريع

مريم الجندي

مي القاضي

هدى الإتربي



المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة مع تصاعد الأحداث وتشابك الصراعات بين الشخصيات.

هدى الإتربي بين التمثيل والغناء

تواصل هدى الإتربي تحقيق نجاحات متتالية في الدراما المصرية، سواء من خلال أدوارها المميزة أو تجربتها الجديدة في عالم الغناء. ويبقى الجمهور في انتظار قرارها بشأن طرح أغنية خاصة بها، بينما يترقب عشاق الدراما تطورات مسلسل العتاولة 2 وما سيحمله من مفاجآت في الحلقات القادمة.

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