من هو خطيب هدى الإتربي السابق؟.. تفاصيل علاقة لم تكتمل

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن أسرار علاقتها العاطفية السابقة، متحدثة للمرة الأولى عن قصة خطوبتها التي لم تكتمل بسبب خلاف جذري حول مستقبلها الفني، ورغم تحفظها على ذكر اسم خطيبها، فإن التفاصيل التي روتها ألقت الضوء على تحديات التوفيق بين الحب والعمل الفني، خاصة حين يتعارض الطموح الشخصي مع متطلبات الشريك، يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول خطيب هدى الإتربي السابق فيما يلي

علاقة حب للفنانة هدى الإتربي التي انتهت بالخطوبة

خلال ظهورها في أحد البرامج الحوارية، تحدثت هدى الإتربي بصراحة عن ارتباطها السابق، حيث أوضحت أنها كانت تعيش قصة حب امتدت لسنوات، توجت بالخطوبة.

وأكدت هدى الإتربي، أن العلاقة كانت مستقرة ومبنية على التفاهم، وكانا يستعدان للزواج في أجواء يملؤها الحب والتخطيط للمستقبل المشترك.

هدى الإتربي

فسخ خطوبة هدى الإتربي وتأثرها

لكن رغم قوة العلاقة، لم تسر الأمور كما خُطط لها، إذ واجهت هدى الإتربي موقفًا غير متوقع قبل أسبوع واحد فقط من موعد الزفاف، فقد طلب منها خطيبها التخلي عن مسيرتها الفنية، معتبراً أن استمرارها في التمثيل لا يتناسب مع رؤيته للحياة الزوجية.

هذا الطلب وضعها أمام اختيار صعب بين شغفها بالمهنة وحياتها الشخصية، ما أدى إلى خلاف كبير بينهما.

خطيب هدى الاتربي السابق

يذكر أن خطيبها السابق هو من أحد المنتجين الأربعة الذي توافهم الله في حادث سير مأساوي على طريق الضبعة في مصر.

وقال هدى الإتربي، خلال لقاءها الأخير أن خطيبها السابق قال لأحد المقربين قبل وفاته بيوم بأن هدى هو الحب الذي لم ينساه طوال حياتها، وهي أيضًا اعترفت خلال الحلقة مع بسمة وهبة أنه الشخص الوحيد الذي أحبه قلبها، ولم تتردد في حضور الجنازة رغم وجود زوجته.

الانفصال والزواج من أخرى

بعد تفكير طويل، قررت هدى الإتربي التمسك بحلمها الفني، وهو ما أدى إلى إنهاء الخطوبة وانفصال الطرفين، ولم يمضي وقت طويل حتى تزوج خطيبها السابق من امرأة أخرى، ليبدأ حياة جديدة بعيدًا عنها، إلا أن القدر كان له رأي آخر، حيث وافته المنية لاحقًا، الأمر الذي دفع هدى إلى التحفظ على ذكر اسمه احترامًا لذكراه.

هدى الإتربي

موقف هدى الإتربي بعد مرور سنوات من الانفصال

ورغم مرور الزمن، لا تزال هدى الإتربي تذكر هذه التجربة كمرحلة مهمة في حياتها، مؤكدة أنها لم تندم على اختيارها، بل ترى أن قرارها كان صائبًا لأنه حافظ على هويتها الفنية وشغفها بالتمثيل.

وأشارت إلى أن الحب الحقيقي يجب أن يكون داعمًا للطموح وليس عائقًا أمامه، مؤكدة أنها تعلمت الكثير من هذه التجربة، وأصبحت أكثر وضوحًا فيما يتعلق بمواصفات شريك حياتها المستقبلي.

نظرة هدى الإتربي للحب والزواج الآن

أما عن رؤيتها الحالية للحب والزواج، فأوضحت هدى أنها تؤمن بأهمية التفاهم والاحترام المتبادل، مشددة على أنها لن تتخلى عن شغفها مرة أخرى من أجل أي شخص.

وأكدت هدى الإتربي أنها تفضل شريك حياة يقدر عملها ويدعمها في مسيرتها بدلاً من أن يضع شروطًا تعيق تقدمها المهني.



أخر أعمال هدى الإتربي

شهدت الفنانة هدى الإتربي نشاطًا فنيًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث شاركت في عدة أعمال درامية، أخرهم، مسلسل العتاولة 2، حيث تجسد ضمن أحداث العمل شخصية "دينا"، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال، وضم نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، باسم سمرة، وطارق لطفي وفيفي عبده وزينة ونسرين أمين ومصطفى أبو سريع ومريم الجندي.

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