هدى الإتربي: نبيلة عبيد قدوتي في التمثيل والإحساس أمام الكاميرا

عبّرت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها الكبيرة بكونها نجمة محبوبة بين جيل المراهقين، مؤكدة أنها تشعر بسعادة غامرة عندما يوقفها الشباب في الشارع للتعبير عن إعجابهم بها، ويرصد الموجز أبرز تصريحاتها.

قدوتها الفنية وتأثير النجوم عليها

وخلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة"، أوضحت الإتربي أنها لا تعتبر نفسها محصورة في فئة عمرية معينة، بل تسعى لتقديم أعمال تناسب جميع الأجيال. كما كشفت عن الفنانات اللواتي تأثرت بهن في مسيرتها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تمتلك شيئًا من كل فنانة مميزة مثل يسرا، منى زكي، ومنة شلبي.

نبيلة عبيد.. مصدر الإلهام

وعند سؤالها عن مثلها الأعلى في التمثيل، أكدت هدى الإتربي أنها تستلهم من عدة نجمات، ولكنها تعتبر النجمة نبيلة عبيد قدوتها في الإحساس أمام الكاميرا وأداء الأدوار بإتقان. كما أشادت بأداء نيللي كريم وهند صبري، معتبرة أنهما من الفنانات اللواتي تركن بصمة قوية في السينما والدراما.

هدى الإتربي ومسيرتها

تُعد هدى الإتربي واحدة من الوجوه الشابة التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة، حيث شاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد

تطلعات مستقبلية

أكدت الإتربي أنها تسعى لتطوير أدائها وتقديم أعمال متنوعة تلبي تطلعات الجمهور، مشيرة إلى أنها تعمل على اختيار أدوار تعكس موهبتها وقدرتها على تجسيد شخصيات مختلفة.

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