الملك يعود إلى عرشه.. يحيى الفخراني يُشعل المسرح القومي بـ«الملك لير»

شهد المسرح القومي بالعتبة، مساء الأحد، مؤتمرًا صحفيًا مميزًا للإعلان عن تفاصيل عودة العرض المسرحي "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، في حضور عدد من أبطال العمل وصنّاعه، وسط تغطية خاصة من جريدة الموجز ، حيث تواجد محمد تمساح، رئيس قسم الفن بالموقع، لرصد وقائع المؤتمر وما حمله من تصريحات لافتة.

الفخراني: "الملك لير" حلم أعود به لجمهوري

أعرب الفنان يحيى الفخراني خلال المؤتمر عن سعادته بعودته للمسرح القومي من خلال عمل بحجم «الملك لير»، أحد أبرز كلاسيكيات المسرح العالمي للكاتب وليم شكسبير، وأبدى انبهاره بالمجسم الخاص بدار الأوبرا الخديوية المعروض في المسرح، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الحضور، خاصة مع ظهوره مستخدمًا عكازًا وبرفقة الفنان أيمن الشيوي مدير المسرح القومي.

عرض منتظر لـ الملك لير وجمهور متحمس

كشف أيمن الشيوي عن موعد انطلاق العرض الرسمي، مؤكدًا أنه سيبدأ يوم الثلاثاء 8 يوليو المقبل، وسيُعرض طوال الأسبوع باستثناء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لافتا إلى أن المسرحية تمثل نقلة نوعية في العروض المقدمة على خشبة المسرح القومي.

ويشارك في البطولة نخبة من النجوم بجانب الفخراني، أبرزهم: طارق الدسوقي، عادل خلف، تامر الكاشف، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، ومحمد حسن، فيما يتولى شادي سرور إخراج النسخة الجديدة من العرض.

كلمات مؤثرة في وداع الكبار

استغل الفخراني كلمته في المؤتمر لتوجيه التحية لعدد من الرموز المسرحية الراحلة، حيث قال عن الفنانة الراحلة سميحة أيوب: "كانت ست بمئة رجل.. إنسانة عظيمة وإدارية قوية، أنتجت مسرحية (البهلوان) ودعمتني بقوة في بداياتي".

كما استعاد ذكرياته مع الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قائلاً: "راجل منضبط، وبيحب المسرح بصدق.. وكنت سعيد إني اشتغلت معاه في نسخ سابقة من الملك لير".

لحظة وفاء لمحمود ياسين

لم ينسَ الفخراني الحديث عن الفنان محمود ياسين، موضحًا أن دعوته له لتقديم عرض جديد على المسرح القومي كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرته المسرحية، قائلًا: "كلمني وقت ما كان مدير المسرح وقال لي لازم تقف جنبي، وقدمت (البهلوان) وحققت نجاحًا كبيرًا رغم حالة الركود وقتها".

بوستر مميز وجمهور متفاعل

طرح المسرح القومي الملصق الدعائي الرسمي للعرض، والذي تصدّره وجه يحيى الفخراني في تصميم فني يُجسّد الانقسام النفسي العميق لشخصية الملك لير، وقد لاقى البوستر تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين محبي المسرح وعشاق أعمال الفخراني.

عشق لا ينتهي للمسرح القومي

وفي لحظة وجدانية، تحدث الفخراني عن حبه العميق للمسرح القومي، قائلاً: "لما اتحرق المسرح دخلت في حالة نفسية سيئة، وكنت بطلب من اللي معايا ميمروش من قدام العتبة علشان مزعلش".

واختتم حديثه بتأكيد أهمية جودة النصوص المسرحية، مشددًا على أن الأعمال ذات المستوى العالي مثل شكسبير تصل لكل الأعمار وتستقطب جمهورًا من مختلف الخلفيات، خاصة الشباب.

عودة "الملك لير" ببطولة يحيى الفخراني تمثل لحظة فنية نادرة، ليس فقط لما تحمله من قيمة مسرحية، بل لما تكشفه من مواقف إنسانية مؤثرة وأسماء كبيرة صنعت مجد المسرح القومي. جمهور الفخراني على موعد مع تجربة مسرحية خالدة بدءًا من 8 يوليو، في عرض يتجدد من حيث الإخراج، لكنه يحتفظ بروح الزمن الجميل.

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