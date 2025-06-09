حكيم يحيي حفلاً ضخماً في مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية بالنرويج

عودة إلى واحدة من أبرز الساحات الفنية الدولية.. يستعد النجم حكيم لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية في النرويج، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، وتُعد هذه المشاركة الثانية له في هذا الحدث الفني الكبير، والرابعة له على الأراضي النرويجية، بعد أن سبق له إحياء عدد من العروض الفنية المهمة هناك، من بينها مشاركته في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام، ويستعرض موقع الموجز التفاصيل.

مهرجان يحتفي بالموسيقى الشعبية من مختلف أنحاء العالم

يُعد مهرجان أوسلو، الذي انطلق عام 1994، من أبرز الفعاليات الثقافية العالمية التي تحتفي بأنماط الموسيقى الشعبية من مختلف الثقافات، ويستقطب المهرجان سنويًا عددًا كبيرًا من الفنانين والجماهير من خلفيات متنوعة، ما يمنحه طابعًا عالميًا فريدًا.

حكيم ضمن قائمة المشاركين في دورة هذا العام

وقد أعلنت إدارة المهرجان رسميًا عن انضمام حكيم إلى قائمة الفنانين المشاركين في دورة هذا العام، بحسب ما نقلته شبكة رؤية الإخبارية، ومن المنتظر أن يُقدّم حكيم باقة من أشهر أغنياته التي شكّلت محطات بارزة في مسيرته الفنية، ومنها:

“ولا واحد ولا ميه”

“السلامو عليكو”

“آه يا قلبي”

“الليلة ليلتك”



استمرار الحضور الدولي للفنان حكيم

تأتي هذه المشاركة لتُكرّس حضور حكيم الدولي، بصفته أحد أبرز نجوم الغناء الشعبي في العالم العربي، وأحد القلائل الذين نجحوا في تقديم هذا اللون الفني على المسارح العالمية، مما يساهم في تعزيز انتشار الموسيقى العربية شعبيًا على المستوى الدولي.

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