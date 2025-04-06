المطرب فضل شاكر يثير الجدل بسبب فيلم وثائقي.. اعرف الحكاية

أثار الفنان فضل شاكر ضجة واسعة عبر منصة "شاهد" بين الجمهور وذلك بعد عرض المنصة. البرومو الرسمي للفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة الفنان اللبناني المثير للجدل، الأمر الذي فتح الباب أمام نقاشات حادة وتباين في الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومع هذا الجدل، يواصل فضل شاكر نشاطه الفني بطرح أعمال جديدة، ليؤكد حضوره المستمر على الساحة الغنائية.

يرصد الموجز تفاصيل الفيلم الوثائقي وأسرار حكاية فضل شاكر فيما يلي:

فضل شاكر

موعد عرض الفيلم الوثائقي للفنان فضل شاكر

أعلنت منصة "شاهد" عن عرض الفيلم الوثائقي الخاص بالفنان فضل شاكر يوم 20 أبريل الجاري، وهو من إنتاج شركة «2Pure Studios» التي سبق وقدمت أعمالاً وثائقية عن شخصيات بارزة مثل سلطان الطرب جورج وسوف ونجم كرة القدم السعودي سعيد العويران.

هذه النوعية من الأفلام تُعرض حصريًا على المنصة، ما يعكس اهتمامها بتوثيق السير الذاتية المؤثرة في الساحة الفنية والرياضية.

عودة غنائية دافئة بـ"طلت الشتوية" للفنان فضل شاكر

بالتزامن مع التحضير لعرض الفيلم، طرح فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان "طلت الشتوية" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي أولى أغانيه في العام الجديد، الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان فضل شاكر نفسه، وتوزيع حسام الصعبي.

وتحمل الأغنية طابعاً دافئاً وعاطفياً يعكس أسلوب الفنان في تقديم الأغاني التي تمس القلب والمشاعر.

نجاح متجدد مع "قال حب قال"

لم يكتفِ فضل شاكر بعمل غنائي واحد، بل طرح مؤخرًا ثاني أغنياته بعنوان "قال حب قال"، والتي تأتي كجزء ثانٍ لأغنيته الشهيرة "أبقى قابلني" التي تخطت 88 مليون مشاهدة على يوتيوب.

تعاون فضل شاكر في هذه الأغنية مع فريق عمل جديد، حيث كتب كلماتها عمرو المصري، ولحنها عمرو الشاذلي، ووزعها عمرو الخضري، وتولت الإشراف الفني إياد النقيب، فيما تولى الإنتاج فضل شاكر بنفسه.



فضل شاكر

تمثل أغنية "قال حب قال" استمرارًا لنهج فضل شاكر في تقديم أعمال رومانسية تتميز بالصدق والإحساس العالي، حيث تناقش موضوعات الحب والوفاء والخيانة، من خلال كلمات شاعرية وألحان مؤثرة.

ويحرص فضل شاكر على أن يحمل كل عمل جديد بصمته الخاصة، معتمدًا على تطوير موسيقي مدروس واختيار نصوص قوية تعكس ذائقته الفنية الرفيعة.



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