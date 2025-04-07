يحيى الفخراني في عيد ميلاده.. من الكيف إلى عتبات البهجة

يحتفل اليوم الاثنين 7 أبريل، الفنان القدير يحيى الفخراني بعيد ميلاده الذي يصادف الذكرى 78 لميلاده، وُلد الفخراني في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1945، وهو أحد أبرز أعمدة الفن المصري والعربي، الذي ترك بصمة واضحة في السينما والتلفزيون والمسرح على مدار مسيرته الطويلة.

يرصد الموجز محطات يحيى الفخراني فيما يلي:

يحيى الفخراني

بداية طريق يحيى الفخراني

على الرغم من أن يحيى الفخراني حصل على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس، إلا أن حبه للفن كان أقوى من دراسته الطبية، بدأ حياته المهنية كطبيب في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، لكنه سرعان ما قرر التوجه نحو التمثيل.

في سنواته الجامعية، كان يهوى المسرح وحصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية، مما كان بدايةً لإثارة انتباه المخرجين له.

انطلاقة يحيى الفخراني الفنية: "أبنائي الأعزاء شكراً" وغيرها من الأعمال

كانت انطلاقة يحيى الفخراني الحقيقية من خلال دوره في المسلسل الاجتماعي الشهير "أبنائي الأعزاء شكراً"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الأوساط المصرية.

وبفضل صدقه في الأداء واهتمامه بتفاصيل شخصياته، أصبح الفخراني واحداً من أكثر الفنانين طلباً في مختلف الأعمال الفنية.

على مدار مسيرته، قدم الفخراني العديد من الأعمال المميزة في السينما مثل "الكيف"، "خرج ولم يعد"، و"إعدام ميت"، أما على شاشة التلفزيون، فقد أبدع في مسلسلات مثل "الليل وآخره"، "الخواجة عبد القادر"، "ونوس"، و"شيخ العرب همام"، مما عزز مكانته كواحد من أعظم نجوم الدراما المصرية.

يحيى الفخراني

قصة الحب والزواج مع لميس جابر

كانت علاقة يحيى الفخراني بزوجته، الدكتورة لميس جابر، ذات طابع خاص. تعرفا على بعضهما في كلية الطب، ورغم اختلاف مجالاتهما الدراسية، نشأت بينهما علاقة قوية.

وتروي لميس جابر في أحد اللقاءات التلفزيونية كيف أن الفخراني كان يرفض لمس الجثث في كلية الطب، مما جعله يعتمد على الصور أثناء المذاكرة.

كما كشفت عن طريقة مواجهته للضغوط قبل الامتحانات، حيث كان يأخذ مهدئات ويذهب لمشاهدة الأفلام في السينما.

أخر أعمال يحيى الفخراني

من أحدث أعمال يحيى الفخراني مسلسل "عتبات البهجة"، الذي عرض في رمضان 2024، في هذا العمل يجسد الفخراني شخصية "بهجت الأنصاري"، الذي يجد نفسه مسؤولاً عن تربية أحفاده الأيتام، المسلسل، الذي كتبه مدحت العدل وأخرجه مجدي أبو عميرة، يعكس التحديات والصعوبات التي يواجهها في محاولته تأمين حياة أفضل لهما.

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