المسرح القومي يكشف تفاصيل "الملك لير" في مؤتمر صحفي بحضور يحيى الفخراني

عقد المسرح القومي المصري مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم بمقره في العتبة، للإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي الضخم "الملك لير" من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، والذي يعود به إلى الخشبة بعد غياب سنوات، وسط حضور فني وجماهيري كبير.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

يحيى الفخراني يتصدر البطولة ويعود لجمهوره

يتولى الفنان القدير يحيى الفخراني بطولة النسخة الجديدة من المسرحية، مجسدًا شخصية "الملك لير" في رؤية درامية جديدة تجمع بين النص الشكسبيري الكلاسيكي والمعالجة المعاصرة، وأعرب الفخراني، خلال كلمته بالمؤتمر، عن سعادته الكبيرة بهذه العودة، قائلًا: "الملك لير من أهم محطاتي، وأعد الجمهور بتجربة مسرحية فريدة".

مخرج العرض يكشف كواليس الإعداد

كشف المخرج تامر كرم، مخرج العمل، عن أن التحضيرات استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر من البروفات المكثفة، مؤكدًا أن العرض سيحمل مفاجآت تقنية وبصرية على مستوى الديكور والإضاءة. وأوضح أن المسرحية ستُعرض بأسلوب "العرض المتصل"، ما يمنح الجمهور تجربة مسرحية غير تقليدية تستمر لنحو ساعتين دون فواصل.

مشاركة نخبة من النجوم

يشارك في بطولة "الملك لير" نخبة من أبرز الممثلين، من بينهم رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، وآخرون ،وأكد مدير المسرح القومي أن الاختيارات جاءت بدقة شديدة لضمان تقديم عمل فني يليق بتاريخ النص وتاريخ المسرح المصري.

عروض ممتدة وإقبال متوقع

أعلن رئيس البيت الفني للمسرح أن العرض سيُقدم بشكل يومي على خشبة المسرح القومي بداية من منتصف يوليو المقبل، مع توقعات بإقبال جماهيري كبير، كما يجري الإعداد لإطلاق جولات للمسرحية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى التفكير في عروض دولية مستقبلية بعد نجاح العرض محليًا.

الفخراني: المسرح بيتي الأول

اختتم الفخراني المؤتمر بقوله: "عودتي إلى المسرح ليست عودة فنية فقط، بل عودة إلى بيتي الأول، المسرح هو الذي قدمني للجمهور وأعطاني اسمي".

تطوير تقني وبصري غير مسبوق في المسرح القومي

خلال المؤتمر، أكد القائمون على العمل أن النسخة الجديدة من "الملك لير" ستشهد استخدام تقنيات حديثة لأول مرة على خشبة المسرح القومي، تشمل شاشات عرض تفاعلية، وخدعًا بصرية مدعومة بإضاءة ذكية ومؤثرات صوتية، بهدف جذب الجيل الجديد من الجمهور، كما أُعلن عن التعاون مع فريق تقني متخصص لتقديم ديكور ديناميكي يتغير خلال العرض دون الحاجة لتوقفات، ما يعكس توجه المسرح القومي نحو تحديث أدواته مع الحفاظ على أصالة النصوص الكلاسيكية.

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