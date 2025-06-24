نوال الزغبي تؤجل طرح "أجي بالدلع"احترامًا للظروف الأمنية: الفن يتراجع أمام الأزمات

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تأجيل طرح أغنيتها الجديدة "أجي بالدلع"، والتي كانت مقرّرة للإصدار خلال الأيام الجارية، وذلك بسبب الظروف الأمنية والسياسية المتوترة في بعض مناطق الوطن العربي.

هذا القرار كشفته النجمة الذهبية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مؤكدة أنها فضّلت تأجيل الأغنية احترامًا لمشاعر الجمهور في ظل ما وصفته بـ"الظروف الصعبة".

الأغنية الثالثة من ألبوم "يا مشاعر"

الأغنية الجديدة تُعدّ ثالث إصدارات ألبومها المنتظر "يا مشاعر"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنيتان السابقتان "يا مشاعر" و"ماضي وفات"، واللتين تصدرتا التريند وحققتا ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

وكتبت نوال في تغريدة عبر "إكس":

ذ"هوّي المفروض اليوم تنزل أغنية أجي بالدلع! بس حبيت أجّل كم يوم كرمال الوضع الأمني والسياسة."

تفاعل الجمهور بين التأييد والاستياء

قرار التأجيل قوبل بتفهم واسع من جمهور نوال الزغبي، حيث عبّر العديد منهم عن احترامهم لموقفها الناضج، معتبرين أن تصرفها يُعبّر عن إنسانية عالية وحرص على الجمهور.

في المقابل، أبدى البعض استياءه من التأجيل، خاصة مع الترقب الكبير الذي سبق إطلاق الأغنية، لكنه في الوقت ذاته دعم قرار الفنانة.

"أجي بالدلع".. جاهزة وتنتظر التوقيت المناسب

ورغم عدم تحديد موعد رسمي جديد لطرح الأغنية، فإن مصادر مقربة من فريق نوال أكدت أن الأغنية أصبحت جاهزة، ويتم فقط انتظار اللحظة المناسبة لإصدارها.

"أجي بالدلع" تحمل طابعًا إيقاعيًا عصريًا وتُبرز جانبًا خفيف الظل في شخصية نوال الفنية.

مصير الألبوم: هل سيتأثر الجدول الزمني؟

حتى الآن، لم تعلن الزغبي عن أي تعديلات على موعد إصدار الألبوم الكامل. ويبدو أنها تتّبع خطة مدروسة توازن بين الإبداع الفني والواقع الأمني، وسط ترقّب متزايد من الجمهور العربي لمتابعة باقي أغنيات "يا مشاعر".