تفاصيل اصابة محمد إمام أثناء تصوير "صقر وكناريا".. تفاصيل حالته وتوقف التصوير مؤقتًا

تعرض الفنان محمد إمام لإصابة مفاجئة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن بفيلمه الجديد "صقر وكناريا"، وذلك خلال تنفيذ مشهد مطاردة صعب بأحد مواقع التصوير الخارجية، مما استدعى توقف التصوير لعدة ساعات وتدخل الفريق الطبي للاطمئنان على حالته الصحية.

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تفاصيل الإصابة

وقعت الإصابة خلال مشهد حركة يتضمن القفز من ارتفاع مرتفع ومطاردة بالسيارات، حيث انزلق محمد إمام أثناء التنفيذ وأصيب بكدمة قوية في الساق ورضوض في الكتف، ورغم ارتداءه معدات الوقاية، إلا أن حدة المشهد تسببت في وقوع الحادث، ما دفع فريق العمل إلى استدعاء سيارة إسعاف بشكل فوري.

حالته الصحية واستئناف التصوير

أفادت مصادر من داخل فريق الإنتاج أن الحالة الصحية للفنان مستقرة، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية القريبة لإجراء الفحوصات اللازمة، التي أثبتت عدم وجود أي كسور، مع توصية بالراحة لمدة يومين على الأقل، ومن المقرر أن يُستأنف التصوير نهاية الأسبوع الجاري بعد التنسيق مع الطبيب المعالج.

حرصه على أداء مشاهد الأكشن بنفسه

يُعرف محمد إمام بإصراره على تنفيذ مشاهد الأكشن دون الاستعانة بدوبلير، وهو ما أظهره في أفلامه السابقة مثل "ليلة هنا وسرور" و"لص بغداد"، حيث يفضل تقديم المشاهد الحركية بنفسه لإضفاء مصداقية على الأداء، وهو ما عرّضه سابقًا لإصابات طفيفة.

فيلم "صقر وكناريا".. عودة قوية ومفاجآت درامية

"صقر وكناريا" يُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة في موسم 2025، حيث يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويشاركه البطولة النجمة هنا الزاهد، ويُخرجه حسين المنباوي، في أول تعاون سينمائي كبير بينه وبين محمد إمام. وتدور أحداث الفيلم في إطار بوليسي حول عصابة دولية يتم مطاردتها في أكثر من دولة.

تفاعل الجمهور والنجوم

بعد انتشار خبر الإصابة، انهالت رسائل الدعم والدعاء من زملائه في الوسط الفني وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تقديرهم لاحترافيته وشجاعته في أداء الأدوار الخطرة، ومتمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لاستكمال التصوير.

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