ياسمين رئيس تعود للسينما في "صقر وكناريا".. وتشارك محمد إمام رحلة التحدي

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس انضمامها إلى فريق عمل الفيلم الجديد صقر وكناريا، لتشارك البطولة إلى جانب النجمين محمد إمام وشيكو، ويُعد هذا العمل المنتظر من أبرز المشاريع السينمائية التي يتم التحضير لها حاليًا، حيث تسير التحضيرات على قدم وساق تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

يرصد الموجز، شخصية ياسمين رئيس في فيلم صقر وكناريا وأبرز التفاصيل فيما يلي:

دور مميز للفنانة ياسمين رئيس إلى جانب محمد إمام بفيلم صقر وكناريا

تُجسّد ياسمين رئيس في فيلم صقر وكناريا، شخصية صديقة قريبة من محمد إمام، تدعمه وتسانده في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، في إطار درامي مشوق يجمع بين الكوميديا والمغامرة، ومن المتوقع أن تضيف ياسمين لمسة خاصة إلى العمل بفضل أدائها المميز وحضورها اللافت.

ياسمين رئيس

ثنائي جديد بين محمد إمام وشيكو في تجربة غير تقليدية

صقر وكناريا هو التعاون الأول بين محمد إمام وشيكو، ويظهران من خلاله في قالب ثنائي كوميدي يحمل صراعًا فكريًا بين "الخير والشر"، حيث يسير كل منهما في اتجاه مختلف، مما يخلق مواقف متشابكة ومثيرة. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ويجري حاليًا إنهاء التعاقد مع باقي أبطال العمل.

تحضيرات فيلم صقر وكناريا

تعمل الجهة المنتجة على وضع اللمسات الأخيرة للتجهيزات الفنية والتقنية، بالتوازي مع إنهاء التعاقدات مع طاقم العمل بالكامل، ويُنتظر الإعلان عن موعد التصوير الرسمي قريبًا، خاصة في ظل الحماس الذي أبداه الجمهور بعد الإعلان عن الأبطال الرئيسيين.

تشويق متجدد لفيلم "شمس الزناتي"

من جهة أخرى، يستمر محمد إمام في تشويق جمهوره لفيلمه الجديد شمس الزناتي، الذي يُعد بمثابة مقدمة تمهيدية لأحداث الفيلم الشهير الذي قدمه والده في التسعينات.

وتدور الأحداث الجديدة حول مرحلة تعرّف شمس على أصدقائه، وهو ما لم تُعرض تفاصيله في النسخة الأصلية.

ونشر إمام صورة له عبر إنستجرام وهو يرتدي زيًا مشابهًا لشخصية والده في الفيلم، وعلق عليها قائلًا: "بتعرف تعد لحد كام... شمس الزناتي.. البداية"، في إشارة إلى انطلاق رحلة جديدة تعيد إحياء واحدة من أنجح قصص السينما المصرية.

محمد إمام

قصة عالمية خلف "شمس الزناتي"

الجدير بالذكر أن قصة شمس الزناتي مستوحاة من الفيلم الياباني الشهير Seven Samurai للمخرج أكيرا كورساوا، والذي ألهم العديد من الأعمال حول العالم. فقد اقتُبست القصة في فيلم The Magnificent Seven الأمريكي عام 1960، الذي حقق نجاحًا هائلًا بفضل طاقم تمثيلي قوي ضم نجومًا أصبحوا لاحقًا من رموز هوليوود.

هذا النجاح ألهم تقديم جزء آخر بعنوان عودة السبعة عام 1967، بمشاركة يول برينر، أحد أبطال الفيلم الأول، لتستمر بذلك رحلة هذه القصة العالمية من اليابان إلى أمريكا، ثم إلى السينما المصرية من خلال شمس الزناتي.



