موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة

يترقب آلاف طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، والتي تعد الفرصة الأخيرة أمام الناجحين في الدور الأول والدور الثاني لاختيار الكليات والمعاهد التي تتوافق مع ميولهم الأكاديمية والمهنية، وتبدأ المرحلة بحد أدنى 50% لجميع الشعب، لتفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب في مختلف التخصصات، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل المرحلة الثالثة للتنسيق 2025

تتيح المرحلة الثالثة للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا على مدار 24 ساعة عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق:

https://tansik.digital.gov.eg

ويتم الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المدون في استمارة النجاح، ثم إدخال الرغبات وفق الأولوية والتوزيع الجغرافي. ويمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة حتى إغلاق باب التسجيل، مع حفظ آخر تعديل. كما توفر الجامعات الحكومية معامل حاسبات مجهزة لاستقبال الطلاب وتقديم الدعم الفني.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. إدخال رقم الجلوس والرقم السري. اختيار الكليات والمعاهد وفق التخصص والموقع الجغرافي. مراجعة الرغبات قبل الحفظ النهائي. طباعة الإيصال المعتمد والاحتفاظ به.

الكليات والمعاهد المتاحة من 50% في الجامعات الحكومية

تشمل المرحلة الثالثة عددًا كبيرًا من الكليات والمعاهد، منها:

كلية التربية الرياضية (بنين وبنات).

كلية التربية النوعية (مسرح، فنية، موسيقى).

العلوم الأساسية.

الفنون التطبيقية.

التكنولوجيا الحيوية.

تكنولوجيا العلوم الصحية.

اللغات والترجمة.

التمريض.

الحقوق.

العلوم السينمائية والاجتماعية.

السياحة والفنادق.

الكليات التكنولوجية (فرع أسيوط، السويس، سوهاج، حلوان).

المعاهد العليا للإدارة والسياحة والخدمة الاجتماعية في عدة محافظات.

الكليات الخاصة المتاحة من 53%

تتضمن فرص المرحلة الثالثة في الجامعات الخاصة كليات مثل:

التكنولوجيا الحيوية.

القانون.

الإعلام.

اللغات والترجمة.

الفنون التطبيقية.

التمريض.

موقف المرحلة الثانية من التنسيق

أعلن مكتب التنسيق أن عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الثانية حتى الآن بلغ 250 ألف طالب وطالبة، مع استمرار التسجيل والتعديل حتى السابعة مساء الأحد 10 أغسطس 2025. ويستطيع الطلاب التسجيل من المنزل أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية.

نصائح للطلاب قبل التسجيل

الاطلاع على الكليات المتاحة جيدًا قبل إدخال الرغبات.

الالتزام بترتيب الأولويات من حيث الرغبة الحقيقية والموقع الجغرافي.

الاستعانة بالأدلة الإرشادية والفيديوهات التعليمية على صفحات وزارة التعليم العالي الرسمية.

بهذا، تمثل المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 فرصة حقيقية لكل طالب لتحقيق حلمه الأكاديمي، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، مع تنوع واسع في التخصصات المتاحة.

