تنسيق الجامعات 2025.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

يواصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026 استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يستمر فتح باب التسجيل والتعديل حتى الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد 10 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي لإغلاق المرحلة الثانية، ويرصد الموجز التفاصيل.

طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2025

أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عملية تسجيل الرغبات متاحة على مدار 24 ساعة من خلال الحاسب الشخصي، أو عبر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، التي تعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، لتقديم الدعم الفني للطلاب.

كما يمكن للطلاب الاطلاع على أماكن المعامل الجامعية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني مباشرة، مما يسهل عملية الوصول إليها.

الدعم الإرشادي للطلاب

أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنها أطلقت حملة إعلامية توعوية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر فيديوهات تعليمية على موقعها الإلكتروني، لشرح خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح وتجنب الأخطاء الشائعة.

وتشمل المواد الإرشادية توضيحًا لكيفية ترتيب الرغبات وفق الأولويات، وأهمية مراجعة البيانات الشخصية بدقة قبل الحفظ النهائي.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

وفقًا للموقع الرسمي للتنسيق، فإن خطوات تسجيل الرغبات كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط الرسمي. إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب. كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة. التأكد من صحة البيانات الشخصية الظاهرة، وفي حالة وجود خطأ يتم التواصل فورًا مع مكتب التنسيق أو الاتصال على الخط الساخن 19468. الاطلاع على المجموع الكلي شاملاً الحافز الرياضي إن وجد، أو المجموع الاعتباري للطلاب المعفيين من اللغة الثانية. إدخال الرغبات في 75 خانة بالترتيب الذي يراه الطالب مناسبًا.

نصائح قبل غلق باب تسجيل الرغبات

مراجعة جميع البيانات والرغبات قبل الحفظ النهائي.

الالتزام بالمواعيد المعلنة، حيث لن يُسمح بالتعديل بعد إغلاق الموقع.

الاستعانة بالمؤشرات الأولية للقبول لمساعدة الطالب على تحديد الكليات التي تتناسب مع مجموعه.

وبذلك، تُعد الساعات القليلة المتبقية حتى مساء الأحد فرصة حاسمة أمام طلاب المرحلة الثانية لضمان تسجيل رغباتهم بالشكل الأمثل، تمهيدًا لإعلان نتائج الترشيح وبدء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب لاحقًا.

