موعد إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة

ارتفاع البحث عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات البحث عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للثانوية العامة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية، ومع تزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، تتجه الأنظار الآن لمعرفة تفاصيل انطلاق المرحلة الثالثة، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد متوقع لبدء المرحلة الثالثة 2025

كشفت مصادر مطلعة أن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من المتوقع أن يبدأ بعد يوم 20 أغسطس 2025، عقب انتهاء إعلان نتيجة المرحلة الثانية مباشرة.



وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية سوف تنطلق يوم السبت 6 أغسطس 2025 وتستمر حتى الأحد 10 أغسطس 2025، يعقبها مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

إعلان وزير التعليم العالي عن نتائج المرحلة الثانية

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، قد أعلن نتيجة المرحلة الثانية في مؤتمر صحفي رسمي، موضحًا الحدود الدنيا للقبول في الكليات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.



وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بلغ 68.75%، بينما سجلت الشعبة الأدبية 64.06%، بإجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية نحو 283,048 طالبًا موزعين بين الشعبتين العلمية والأدبية.

نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

أكدت وزارة التعليم العالي أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية 2025 استقبلت رغبات الطلاب من يوم الثلاثاء 29 يوليو حتى السبت 2 أغسطس، وفقًا للحد الأدنى المعلن.



وجاء إجمالي عدد الطلاب في هذه المرحلة حوالي 94,721 طالبًا موزعين بين النظام الحديث والقديم.

في النظام الحديث: بلغ عدد الطلاب 92,503.

في النظام القديم: سجل 2,218 طالبًا.

وقد أوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالفعل لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى وصل إلى 92,966 طالبًا، بينما لم يتقدم نحو 1,755 طالبًا.

توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد

أعلن مكتب التنسيق أن إجمالي عدد الطلاب المرشحين للكليات الجامعية في المرحلة الأولى بلغ 92,436 طالبًا، بينما تم ترشيح 529 طالبًا للمعاهد التابعة للوزارة.

كما جرى تنفيذ عملية الترشيح وفقًا للرغبات المسجلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مع مراعاة التوزيع العادل والضوابط المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد انطلاق المرحلة الثانية 2025

من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025 يوم الأربعاء 6 أغسطس وتستمر حتى الأحد 10 أغسطس 2025.

وسيكون الحد الأدنى للشعبة العلمية 68.75%، بينما للشعبة الأدبية 64.06%، مع إجمالي طلاب يبلغ حوالي 287,318 طالبًا من النظامين الحديث والقديم.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثانية ومتابعة الكليات المتاحة فور إعلانها، وذلك عبر الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg

ترقب انطلاق المرحلة الثالثة

وبعد الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية ومرحلة تقليل الاغتراب، ينتظر طلاب الثانوية العامة 2025 بدء تنسيق المرحلة الثالثة، الذي يمثل الفرصة الأخيرة للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة، وسط توقعات بأن يبدأ عقب يوم 20 أغسطس 2025 مباشرة.

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