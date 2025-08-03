مؤشرات تنسيق كلية التجارة 2025.. الحد الأدنى المتوقع للقبول

إقبال واسع على كلية التجارة 2025

تشهد كلية التجارة إقبالًا متزايدًا من طلاب الثانوية العامة 2025، حيث تُعد من الكليات الأكثر طلبًا لما توفره من تنوع في الأقسام وفرص مميزة في سوق العمل بعد التخرج، ويبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور يوميًا عن مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2025، خاصة في ظل التغيرات الملحوظة بين النظامين القديم والحديث للثانوية العامة هذا العام، ويستعرض الموجز التفاصيل.

انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بدء المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات للعام الجامعي 2025-2026، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 29 يوليو وحتى السبت 2 أغسطس 2025،

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025

طلاب النظام الحديث

علمي علوم : 293 درجة بنسبة 91.56% (21,853 طالبًا).

: 293 درجة بنسبة 91.56% (21,853 طالبًا). علمي رياضة : 283 درجة بنسبة 88.44% (16,577 طالبًا).

: 283 درجة بنسبة 88.44% (16,577 طالبًا). أدبي: 233 درجة بنسبة 72.81% (54,073 طالبًا).

طلاب النظام القديم

علمي علوم : 350 درجة بنسبة 85.37% (280 طالبًا).

: 350 درجة بنسبة 85.37% (280 طالبًا). علمي رياضة : 335 درجة بنسبة 81.71% (527 طالبًا).

: 335 درجة بنسبة 81.71% (527 طالبًا). أدبي: 270 درجة بنسبة 65.85% (2,218 طالبًا).

وبذلك يصل إجمالي عدد الطلاب المستهدفين للتقديم في المرحلة الأولى إلى 94,721 طالبًا وطالبة.

مؤشرات تنسيق كلية التجارة 2025 للشعبة الأدبية

اعتمدت التوقعات على نتائج العام الماضي 2024، ومن المتوقع أن تأتي الحدود الدنيا قريبة منها مع فروق طفيفة، وذلك تبعًا لأعداد الناجحين.

تجارة الإسكندرية: 308 درجة بنسبة 75.12%.

تجارة القاهرة: 307.5 درجة بنسبة 75.00%.

تجارة جنوب الوادي: 306.5 درجة بنسبة 74.76%.

تجارة عين شمس: 301 درجة بنسبة 73.41%.

تجارة المنصورة والزقازيق: 297 درجة بنسبة 72.44%.

تجارة بني سويف: 285.5 درجة بنسبة 69.63%.

تجارة السويس: 285 درجة بنسبة 69.51%.

تجارة مدينة السادات: 282.5 درجة بنسبة 68.90%.

مؤشرات تنسيق كلية التجارة 2025 للشعبة العلمية

تجارة المنصورة: 318.5 درجة بنسبة 77.68%.

تجارة الزقازيق وسوهاج: 317.5 درجة بنسبة 77.44%.

تجارة كفر الشيخ: 317 درجة بنسبة 77.32%.

تجارة الإسكندرية: 308.5 درجة بنسبة 75.24%.

تجارة القاهرة: 306.5 درجة بنسبة 74.76%.

تجارة عين شمس: 304 درجة بنسبة 74.15%.

تجارة أسوان: 303 درجة بنسبة 73.90%.

تجارة السويس: 302 درجة بنسبة 73.66%.

فرص القبول بالمعاهد والكليات الخاصة

إلى جانب الجامعات الحكومية، تتيح الكليات والمعاهد الخاصة بدائل للطلاب بدرجات تبدأ من 205 حتى 230.5 درجة، أي بنسبة تتراوح بين 50% و56.22%.

يتضح أن تنسيق كلية تجارة 2025 سيشهد منافسة قوية بين الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، مع فروق طفيفة متوقعة عن العام الماضي، ويُنتظر أن تُحسم الحدود النهائية عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى رسميًا.

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