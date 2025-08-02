تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحدود الدنيا والكليات المتاحة لطلاب علمي علوم ورياضة

تترقب آلاف الأسر المصرية موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد أن أُسدل الستار على المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2025/2026. ويبحث الطلاب وأولياء الأمور الآن عن الحدود الدنيا المتوقعة وقائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية (علوم ورياضة)، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد المرحلة الثانية 2025

أغلقت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى مساء السبت 2 أغسطس 2025، ومن المنتظر إعلان نتائجها خلال 72 ساعة، يعقبها مباشرة فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية، والمتوقع أن يبدأ يوم الأربعاء أو الخميس 6 أو 7 أغسطس.

مؤشرات الحد الأدنى للمرحلة الثانية

تشير التوقعات إلى أن الحدود الدنيا لهذا العام ستكون قريبة من أرقام العام الماضي 2024، حيث كانت:

الشعبة العلمية: 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63%، بإجمالي 286088 طالبًا.

الشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر بنسبة 56.09%، بإجمالي 66969 طالبًا.

وبذلك بلغ عدد طلاب المرحلة الثانية في 2024 أكثر من 353 ألف طالب وطالبة.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية 2025

بحسب نتائج تنسيق العام الماضي، فإن الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم ورياضة تشمل مجموعة كبيرة من التخصصات المهمة، ومن أبرزها:

كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

حاسبات ومعلومات المنصورة (علوم) – 370.5 درجة (90.37%).

حاسبات ومعلومات دمياط (علوم) – 370.0 درجة (90.24%).

حاسبات ومعلومات الزقازيق (علوم) – 369.5 درجة (90.12%).

حاسبات ومعلومات بني سويف (علوم) – 369.0 درجة (90.00%).

حاسبات ومعلومات الفيوم (علوم) – 368.0 درجة (89.75%).

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (علوم) – 368.5 درجة (89.88%).

كليات الهندسة

هندسة طنطا – 370.0 درجة (90.24%).

هندسة بورسعيد – 369.5 درجة (90.12%).

هندسة بنها (شبرا) – 369.0 درجة (90.00%).

هندسة الإسكندرية – 369.0 درجة (90.00%).

كليات الطب البيطري

طب بيطري جنوب الوادي – 369.0 درجة (90.00%).

طب بيطري الزقازيق – 368.5 درجة (89.88%).

طب بيطري كفر الشيخ – 368.5 درجة (89.88%).

طب بيطري مطروح – 368.0 درجة (89.75%).

طب بيطري سوهاج – 367.5 درجة (89.63%).

طب بيطري المنوفية (شبين الكوم) – 367.5 درجة (89.63%).

طب بيطري بني سويف – 367.0 درجة (89.51%).

كليات العلوم

علوم القاهرة – 368.0 درجة (89.75%).

علوم دمنهور – 367.5 درجة (89.63%).

علوم دمياط – 367.5 درجة (89.63%).

علوم المنصورة – 367.5 درجة (89.63%).

علوم طنطا – 367.0 درجة (89.51%).

علوم الزقازيق – 367.0 درجة (89.51%).

علوم بنها – 366.5 درجة (89.39%).

علوم عين شمس – 366.5 درجة (89.39%).

علوم الإسكندرية – 366.5 درجة (89.39%).

علوم كفر الشيخ – 366.5 درجة (89.39%).

علوم قناة السويس (الإسماعيلية) – 366.5 درجة (89.39%).

علوم أسيوط – 366.0 درجة (89.27%).

علوم سوهاج – 365.5 درجة (89.15%).

علوم بني سويف – 365.5 درجة (89.15%).

علوم المنوفية (شبين الكوم) – 365.5 درجة (89.15%).

علوم الفيوم – 365.0 درجة (89.02%).

علوم المنيا – 364.5 درجة (88.90%).

علوم حلوان – 364.5 درجة (88.90%).

علوم الوادي الجديد – 364.0 درجة (88.78%).

كليات الزراعة

زراعة المنصورة (رياضة) – 265.0 درجة (64.63%).

رابط تسجيل الرغبات

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg

كما تتيح الجامعات الحكومية معامل الحاسب الآلي يوميًا من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

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