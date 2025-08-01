مؤشرات تنسيق كليات طب الأسنان 2025 في المرحلة الأولى

طب أسنان.. ترقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، حيث من المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل، وكان التسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني قد بدأ يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ويستمر حتى السبت 2 أغسطس، مما يزيد من حالة القلق والترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، ويرصد الموجز التفاصيل.

مؤشرات الحد الأدنى لكليات طب الأسنان 2024

وفقًا لبيانات وزارة التعليم العالي العام الماضي، جاءت نتيجة تنسيق كليات طب الأسنان 2024 على النحو التالي:

طب أسنان المنصورة: 93.90%

طب أسنان جنوب الوادي: 93.41%

طب أسنان طنطا: 93.05%

طب أسنان أسيوط: 93.05%

طب أسنان الزقازيق: 93.05%

طب أسنان المنوفية: 92.93%

طب أسنان القاهرة وعين شمس والإسكندرية: 92.93%

طب أسنان قناة السويس والفيوم والسويس وبني سويف: 92.80%

توقعات تنسيق كليات طب الأسنان 2025

تشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع طفيف في تنسيق كليات طب الأسنان هذا العام مقارنة بـ 2024، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المتقدمين وتوزيع نسب النجاح. ومن المتوقع أن تكون الحدود الدنيا كما يلي:

طب أسنان المنصورة وجنوب الوادي: 94%

طب أسنان طنطا وأسيوط وكفر الشيخ والمنيا والزقازيق: 93.50%

طب أسنان عين شمس والقاهرة والإسكندرية والمنوفية: 93%

طب أسنان قناة السويس والسويس والفيوم وبني سويف: 93%

أسباب ارتفاع مؤشرات القبول في 2025

زيادة أعداد طلاب الشعبة العلمية (علوم).

ارتفاع نسب النجاح في الثانوية العامة مقارنة بالعام الماضي.

تقليص بعض الأعداد المقبولة في الكليات الطبية مقارنة بالعام الماضي، مما رفع التنافسية.

نصائح للطلاب قبل إعلان النتيجة

متابعة موقع التنسيق الرسمي باستمرار لتجنب فقدان فرصة التسجيل.

تجهيز الرغبات البديلة تحسبًا لاختلاف الحد الأدنى عن المتوقع.

استشارة مكاتب التنسيق وخدمات الدعم الأكاديمي لتحديد الاختيارات الصحيحة.



من المتوقع أن يشهد تنسيق كليات طب الأسنان 2025 ارتفاعًا طفيفًا عن العام الماضي، ليقترب الحد الأدنى من 94% في بعض الجامعات المرموقة، مما يجعل المنافسة أكثر قوة بين طلاب الشعبة العلمية.

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