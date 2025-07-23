مؤشرات تنسيق أدبي 2025: كليات القمة تحت 90% وأخرى تبدأ من 68%

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي أن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2025، تشهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، بسبب تراجع المجاميع العليا وندرة الطلاب الحاصلين على أكثر من 90%.

ومن المتوقع أن تبدأ الحدود الدنيا للقبول بعدد من الكليات الأدبية من 68%، وهو ما يعيد الأمل لعدد كبير من الطلاب في اللحاق بكليات كانت تعتبر بعيدة المنال سابقًا.

ويعرض لكم الموجز مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.

ترتيب الكليات حسب المؤشرات الأولية

وفقًا للشرائح التقديرية للمجاميع، جاءت الكليات التالية في مقدمة المرحلة الأولى لتنسيق شعبة الأدبي:

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: من المتوقع أن تتراوح بين 88% – 90%

كلية الإعلام: من 85% – 87%

كلية الألسن: من 84% – 86%

كلية الآداب: من 72% – 76%

كلية التربية: من 70% – 74%

كليات الخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق: من 68% – 70%

الفرصة الأكبر لطلاب الشريحة المتوسطة

تتيح هذه المؤشرات فرصة ذهبية للطلاب الحاصلين على مجاميع متوسطة بين 68% و75%، حيث يمكنهم التقديم على عدد من الكليات المهمة في محافظاتهم، خاصة كليات التربية والآداب والخدمة الاجتماعية.

وتتجه الوزارة لتوفير أكبر عدد ممكن من الأماكن في الجامعات الحكومية والإقليمية، بما يتناسب مع خريطة التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

متى يبدأ تنسيق المرحلة الأولى؟

بحسب تصريحات سابقة من وزارة التعليم العالي، من المتوقع أن يبدأ تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا، على أن يستمر لمدة 5 أيام، عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

نصائح للطلاب قبل كتابة الرغبات

لا تعتمد فقط على الحد الأدنى للعام الماضي، فكل عام له ظروفه.

احرص على ترتيب رغباتك بعناية حسب الأولوية والمكان والفرصة.

تابع النشرات الرسمية التي تصدرها وزارة التعليم العالي يوميًا.

استشر مسؤولي المدرسة أو مركز التنسيق بالجامعة الأقرب إليك.

في انتظار المؤشرات النهائية

تبقى المؤشرات المعلنة تقديرية وليست نهائية، حيث سيتم إعلان الحد الأدنى الحقيقي لكل كلية بعد غلق باب التسجيل وتحليل رغبات الطلاب، وتُهيب الوزارة بالجميع متابعة الموقع الرسمي للتنسيق وعدم الانسياق وراء الشائعات أو القوائم غير الرسمية.

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