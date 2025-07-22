بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد اعتمادها رسميًا بنسبة نجاح 79.2%

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وأعلن الوزير أن نسبة النجاح في النظام الجديد بلغت 79.2%، بينما حقق طلاب النظام القديم نسبة نجاح بلغت 72.7% ويرصد موقع الموجز التفاصيل

إحصائيات شاملة لنتائج الثانوية العامة

وكشفت وزارة التعليم عن تفاصيل أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات، حيث بلغ إجمالي المتقدمين بالنظامين الجديد والقديم 785,099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728,892، ونجح منهم 574,347.

وفيما يلي نسب النجاح بحسب الشُعب:

شعبة علمي علوم (نظام جديد):

تقدّم 451,453 طالبًا، حضر منهم 417,260، ونجح 332,183 بنسبة نجاح 79.6%.

شعبة علمي رياضة (نظام جديد):

تقدّم 112,619 طالبًا، حضر منهم 107,947، ونجح 92,594 بنسبة نجاح 85.8%.

الشعبة الأدبية (نظام جديد):

تقدّم 174,171 طالبًا، حضر منهم 159,434، ونجح 117,407 بنسبة نجاح 73.6%.

أما طلاب النظام القديم فقد بلغ عدد المتقدمين 46,856، حضر منهم 44,251، ونجح 32,163 بنسبة نجاح 72.7%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور اعتمادها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اضغط هنا. اختيار بوابة الثانوية العامة. تحديد العام الدراسي 2025. النقر على أيقونة النتائج. إدخال رقم الجلوس. الضغط على «الاستعلام عن النتيجة». ظهور النتيجة على الشاشة.

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