نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. اعرف موعد ظهورها وخطوات الاستعلام الرسمي بالرابط المباشر

تترقب آلاف الأسر المصرية إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، بعد انتهاء طلاب القسمين العلمي والأدبي من أداء امتحانات نهاية العام، والتي جرت في أجواء من الانضباط والرقابة المشددة داخل اللجان، ومن المنتظر أن تُعلن النتيجة خلال أيام قليلة، وفق ما أكده قطاع المعاهد الأزهرية، وسط حالة من الترقب والانتظار بين الطلاب وأولياء الأمور.

ويعرض لكم الموجز نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، الموعد والرابط الرسمي وخطوات الاستعلام.

انتهاء التصحيح واقتراب إعلان النتيجة

أكدت مصادر بالأزهر الشريف أن أعمال التصحيح انتهت رسميًا في جميع مراكز التصحيح البالغ عددها 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، حيث شارك أكثر من 22 ألف معلم في رصد وتقدير الدرجات، مع تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة نهاية شهر يوليو الجاري أو في الأسبوع الأول من أغسطس، بعد اعتمادها رسميًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

عدد الطلاب ونظام الشعب

خاض امتحانات هذا العام نحو 173,808 طالبًا وطالبة، منهم 100,714 بالشعبة الأدبية و73,094 بالشعبة العلمية، موزعين على 577 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط تطبيق صارم للإجراءات الأمنية والرقابية لمنع الغش وضمان العدالة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

سيتم إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية على الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg

كما يمكن الدخول أيضًا إلى موقع الخدمات الإلكترونية للأزهر:

https://service.azhar.eg

خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص.

اختيار المرحلة (الثانوية الأزهرية 2025).

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على "عرض النتيجة".

توزيع الدرجات

الشعبة العلمية: المجموع الكلي 650 درجة.

الشعبة الأدبية: المجموع الكلي 630 درجة.

وتعتبر درجة النجاح الأساسية هي 50% من المجموع الكلي في كل مادة.

توقعات بنسبة النجاح

تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، خاصة في الشعبة العلمية، التي شهدت أداءً جيدًا في مواد الرياضيات والعلوم.

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