موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 وخطوات الحصول على النتيجة إلكترونيًا

اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميًا..

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في جميع محافظات الجمهورية إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وسط استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات، استعدادًا لاعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ويرصد الموجز التفاصيل.

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 رسميًا قبل اعتماد النتيجة النهائية، حيث تعد الكنترولات الآن قائمة بأسماء الأوائل بعد الانتهاء من مراجعة أوراق الإجابات، ووفق المصادر، سيقوم الوزير بالاتصال هاتفيًا بأوائل الشعب المختلفة لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي قبل المؤتمر الصحفي المقرر عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

انتهاء معظم أعمال التصحيح في الكنترولات

أكدت مصادر بالوزارة أن الكنترولات أنجزت تصحيح غالبية المواد الأساسية، من بينها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفيزياء والتاريخ، إلى جانب المواد غير المضافة للمجموع. وتجري حاليًا مراجعة التصحيح الإلكتروني ومطابقة الدرجات لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، وأشارت المصادر إلى أن نسب النجاح حتى الآن تتجاوز 81%، مع تحسن ملحوظ في نتائج مادتي اللغة العربية والإنجليزية بنسبة تزيد عن 95%.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

رغم قرب انتهاء أعمال التصحيح، لم تحدد الوزارة موعدًا رسميًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن، وتشير التوقعات إلى إعلان النتيجة في نهاية يوليو الجاري أو مطلع أغسطس المقبل بعد اعتمادها رسميًا من الوزير.

خطوات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم إلكترونيًا فور إعلانها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي.

الضغط على بوابة الثانوية العامة.

اختيار العام الدراسي 2025.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

متابعة مستمرة لكل جديد

تواصل وزارة التربية والتعليم متابعة أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لضمان دقة النتائج ومنح الطلاب حقوقهم كاملة، بما في ذلك تطبيق درجات الرأفة وفق القواعد المقررة للطلاب الراسبين بفارق بسيط.

لمتابعة النتيجة وروابط مباشرة عند إعلانها، ننصح بزيارة الموقع الرسمي للوزارة ومتابعة الأخبار أولًا بأول من خلال المصادر الرسمية والمواقع الإخبارية الموثوقة.

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