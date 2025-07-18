البرلمان يقر نظام البكالوريا الجديد.. تعرف على أبرز تفاصيله

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، بشكل نهائي على تعديل قانون التعليم، الذي استحدث لأول مرة في مصر نظام البكالوريا إلى جانب الثانوية العامة، مع الإبقاء على مبدأ المجانية والاختيارية للطلاب، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ويرصد الموجز التفاصيل.

نظام البكالوريا.. بديل جديد مجاني للثانوية العامة

تضمن تعديل قانون التعليم إتاحة نظام البكالوريا كخيار جديد للطلاب بعد المرحلة الإعدادية، إلى جانب استمرار نظام الثانوية العامة التقليدي، وأكدت التعديلات أن نظام البكالوريا مجاني بالكامل ومدته 3 سنوات دراسية، على أن يمنح الطالب بعد اجتيازه شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة.

استمرار نظام الثانوية العامة

رغم استحداث نظام جديد، شدد القانون على استمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي، دون إلغائه أو المساس بحقوق الطلاب فيه، وأتاح القانون للطلاب حرية الاختيار بين النظامين بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.

آلية التنسيق الجامعي بين النظامين

أوضحت المادة (25 مكررًا) من التعديل أن تنسيق القبول بالجامعات سيأخذ في الاعتبار أعداد الطلاب من كلا النظامين، بما يضمن العدالة وعدم التمييز بين خريجي الثانوية العامة وخريجي البكالوريا.

ضوابط الدراسة في نظام البكالوريا

حددت التعديلات أن مدة الدراسة في نظام البكالوريا ستكون ثلاث سنوات دراسية متصلة، ويصدر مجلس الوزراء قرارات ترخيص تشغيل النظام في المدارس الخاصة، فيما تحدد وزارة التربية والتعليم القواعد المنظمة للقبول فيه، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

تفاصيل الأقسام والمناهج والامتحانات

سيتم تحديد الأقسام والشعب والمسارات الدراسية لنظام البكالوريا بقرار من وزير التربية والتعليم، بما يشمل المواد الأساسية والاختيارية ونظم الامتحانات والتقويم، كما نص القانون على أن تعقد الامتحانات بنهاية كل عام دراسي في دورين، مع إتاحة التقدم لأول مرة مجانًا.

رسوم إعادة الامتحانات

حدد القانون رسومًا رمزية للطلاب الذين يرغبون في إعادة الامتحانات بعد المرة الأولى، على ألا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة، مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بحد أقصى 400 جنيه للمادة الواحدة.

شكل شهادة البكالوريا

تنص المادة (37 مكررًا 3) على أن الشهادة الممنوحة للطالب ستوضح نتائج جميع المقررات، وعدد المحاولات، وتاريخ كل محاولة والدرجة المحصلة، بما يضمن الشفافية الكاملة.

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