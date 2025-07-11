رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.. خطوات الاستعلام والتفاصيل الكاملة من وزارة التعليم

بدأ الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في مصر، منذ صباح اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، البحث عبر محركات البحث المختلفة عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، وسط حالة من الترقب والانتظار لموعد إعلان النتيجة رسميًّا من قبل وزارة التربية والتعليم، وفي هذا التقرير، يرصد «الموجز» أبرز التصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة بشأن موعد اعتماد النتيجة وخطوات الحصول عليها، مع التأكيد على أهمية متابعة المصادر الرسمية فقط.

اعتماد النتيجة.. وبيان وزارة التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح مستمرة بدقة ومراجعة كاملة لكراسات الإجابة لضمان الشفافية والعدالة لجميع الطلاب، وفي بيان رسمي، شدد شادي زلطة، المتحدث باسم الوزارة، على ضرورة عدم الانسياق وراء أي شائعات أو منشورات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة أو مؤشرات النجاح، وأكد زلطة:

«أرجو عدم الانسياق خلف أي منشورات تدعي تحديد موعد للنتيجة أو تتكلم عن مؤشرات نجاح، أي تفاصيل لن نبخل بإعلانها فورًا عشان نطمئن أولادنا، تابعوا المصادر الرسمية فقط».

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2025؟

حتى الآن، لم تحدد الوزارة موعدًا رسميًّا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، لكنها أكدت أنها ستُعلن فور انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة النهائية واعتماد الوزير النتيجة رسميًّا، وتتابع الوزارة على مدار الساعة عمل كنترولات التصحيح في مختلف المحافظات لضمان سرعة ودقة إعلان النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم الخطوات الرسمية التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور من خلالها معرفة نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط: اضغط هنا. الضغط على أيقونة «بوابة الثانوية العامة». تحديد العام الدراسي الحالي «2025» من القائمة. الضغط على أيقونة «النتائج». إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح. الضغط على زر «الاستعلام عن النتيجة». تظهر النتيجة على الفور متضمنة الدرجات التفصيلية.

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