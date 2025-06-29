عاجل.. تنسيق الثانوي العام والتعليم الصناعي في الجيزة بعد اعتماده رسميًا

تنسيق الثانوي العام.. اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، درجات القبول للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2024 - 2025. وشدد على أن تحديد الحد الأدنى للقبول تم بعد مراجعة معدلات الكثافة الطلابية في الفصول ومراعاة البعد الاجتماعي وعدد الفصول المتاحة بكل مدرسة في مختلف الإدارات التعليمية.

ويستعرض الموجز فيما يلي تفاصيل تنسيق الثانوي العام ومدارس التعليم الصناعي في الجيزة.

تنسيق الثانوي العام والخدمات والمنازل بالجيزة

حددت محافظة الجيزة الحد الأدنى في تنسيق الثانوي العام الرسمي بـ225 درجة، وبلغ الحد الأدنى للثانوي العام الخاص عربي والمنازل 140 درجة، بينما تقرر أن يكون الحد الأدنى لفصول خدمات الثانوي العام 190 درجة، وستلتزم المدارس الرسمية للغات والخاصة لغات والدولية بقبول جميع الطلاب المسجلين بها.

محافظ الجيزة

تنسيق مدارس التعليم الصناعي في الجيزة

اعتمد المحافظ الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الصناعي، وشمل مدارس صناعية للبنين والبنات والتأسيس العسكري والمشتركة، وفق القدرات الاستيعابية لكل مدرسة. كما تم تحديد الحد الأدنى للالتحاق بالإعداد المهني بمدارس صناعية مختارة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توزيع الطلاب وفق معايير عادلة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

القبول بمدارس التعليم التجاري والزراعي والفندقي

شمل القرار اعتماد الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم التجاري والزراعي والفندقي، الحكومية منها والخاصة، بناءً على البيانات الإحصائية لنتائج الطلاب وعدد الفصول المتاحة. كما تم توضيح الحد الأدنى للقبول بالخدمات التعليمية في هذه المدارس لمراعاة الفروق في التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية بالمناطق المختلفة.

تنسيق مدارس التعليم المزدوج وتخصصاته المتنوعة

تضمن التنسيق المعتمد هذا العام درجات القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، والتي تقدم تخصصات فنية متنوعة، مثل الإلكترونيات، الميكاترونيك، التبريد والتكييف، الصناعات الغذائية، السياحة والفنادق، والكهرباء. وستتم المفاضلة بين المتقدمين لاختيار أعلى الدرجات، وذلك بعد اجتياز اختبارات القبول، وخاصة بمدارس الحوامدية الصناعية للتعليم المزدوج.

معايير تحديد التنسيق لهذا العام

أكد محافظ الجيزة أن تحديد درجات القبول تم بناء على الإحصاء التكراري لمجاميع الطلاب واحتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لكثافة الفصول. كما رُوعي البعد الاجتماعي وتوزيع الطلاب بما يحقق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.

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